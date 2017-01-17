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    Политика

    Наследный принц Лихтенштейна пообещал безвиз для Украины после решения ЕС

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (215)

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    Порошенко на встрече с принцем отметил активное финансовое участие Лихтенштейна в строительстве защитного саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а также поддержку реформ в Украине.
    Президент Украины Петр Порошенко встретился с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и наследный принц Алоиз Лихтенштейнский обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
    Чего ЕС хочет от Украины за предоставление безвиза? Мнение эксперта

    "Президент Украины Петр Порошенко встретился с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Порошенко отметил активное финансовое участие Лихтенштейна в строительстве защитного саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а также поддержку реформ в Украине.

    Как отмечается в сообщении, наследный принц Лихтенштейна сообщил, что его страна введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после аналогичного решения Евросоюза.

    Ранее Порошенко заявил, что официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза по предоставлению безвизового режима, и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС.

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