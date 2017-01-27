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    В мире

    Европарламент назначил дату голосования по безвизу для Грузии

    (обновлено: )12
    Заседание Европарламента в Страсбурге
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Заседание Европарламента по отмене визового режима для граждан Грузии состоится 2 февраля, сообщается на сайте ЕП.

    Повестка дня доступна здесь.

    В начале декабря 2016 года представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.

    Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.

    Кроме того, еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан напомнил об обязательствах Украины и Грузии по либерализации визового режима с Евросоюзом. Отвечая на вопрос о либерализации визового режима с Грузией и Украиной, комиссар указал, что "предстоит дополнительная работа с парламентом… Европейский парламент вовлечен в эту работу".

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