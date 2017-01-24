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    В мире

    В ЕС напомнили об обязательствах Украины по вступлению в Союз

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (219)

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    Еврокомиссар Йоханнес Хан, выступая в ПАСЕ, заявил, что "примерно 40 критериев для Грузии и около 150 для Украины" были выработаны в процессе переговоров.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина, Кристина Луна Родригес. Евросоюз подготовил условия для возможного вступления Грузии и Украины и напоминает об обязательствах этих стран, сообщил еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
    Чего ЕС хочет от Украины за предоставление безвиза? Мнение эксперта

    "Мы должны реализовывать эту проблему, мы подготовили все необходимые условия для этих стран, выработали вопросы. Примерно 40 критериев для Грузии и около 150 для Украины", — сказал Хан, выступая в ПАСЕ.

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    Отвечая на вопрос о возможном членстве Грузии и Украины в ЕС, он указал, что "предстоит дополнительная работа с парламентом, Европейский парламент вовлечен в эту работу".

    Ранее Хан заявил, что ожидает решения о разрешении гражданам Украины и Грузии посещать страны ЕС без виз через два-три месяца.

    Европарламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

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    Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

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