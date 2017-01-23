Мариуполь, город-призрак. Все на фронте? Нет, на заработках

РИА Новости Украина

"1974 год. Юг Украины. На тротуаре шумно беседуют два человека, при этом сильно жестикулируя. Подходит третий: "Я не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо". И евреи поехали. Куда и зачем двинулся этот народ-кочевник? "Евреи, как большая стая: один поднялся, все за ним. И улетают, улетают. Где сядет будущий Олимп?"

Это движение с юга Украины напоминало массовый исход евреев из Египта. В течение 20 лет из миллионной Одессы выехало 200.000 жителей. Нет больше старой Одессы. Город, конечно, остался, но нет колорита, нет языка, нет души…" Эти строки из книги Виктории Фельдман "Эмигрантский синдром", к которой описана еврейская эмиграция.

Об украинской написано мало, ведь она тиха и не массовая, хотя тоже имеет свою особенность, пишет Вячеслав Твердохлеб.

Война, перемена обычных жизненных укладов, обнищание населения. Эти и другие факторы всегда были движущей силой для эмиграции.Так произошло и с приморским, а ныне прифронтовым Мариуполем.

Мог ли кто-то подумать, что еще каких-то лет 5 назад из города будут организованы нерегулярные автобусные рейсы в российские города, а на месте вчерашних офисов сетевого маркетинга появятся многочисленные агентства по трудоустройству за границей?

Население Мариуполя, которое еще с середины 20-го века привыкло работать в своем городе на крупных предприятиях, вдруг начало собирать чемоданы.

Первый тревожный толчок к этому был летом 2014 года, когда город находился на одном волоске от оккупации войсками ДНР. И люди поехали… В Россию — на стройки, к родственникам, в неизвестность..

Причем выбор страны был обусловлен близостью и языком.

Пройдет чуть больше года и люди начнут возвращаться… Кто-то так и не сможет устроить свой быт на новом месте, кто-то был обманут на стройках, а кто-то останется навсегда.

И вот весна 2016-го. Новое направление движения. Население в ожидании хорошо разрекламированного безвизового режима с загранпаспортами на руках задумывается, куда же отправиться подработать? На это тут же отреагирует рынок рекрутинговых агентств. Выбор падает на…Польшу – страну, которая не может похвастаться высоким уровнем жизни, но зато имеет очень динамично развивающуюся промышленность и сельское хозяйство. А после вступления в ЕС и принятия закона об упрощенной процедуре трудоустройства для граждан СНГ, путь нашим гражданам туда стал практически беспрепятственным.

В отличии от других стран ЕС с квотами и дополнительными требованиями к образованию, Польша начала выдавать визы всем! Таким образом мариупольцев среди "заробитчан" стало все больше и больше.

И вот выдержка из одного письма мариупольца, который, оставив многодетную семью дома, месяц назад отправился на заработки в соседнюю страну.

"На работу я вышел, делаю яхты по 2 миллиона злотых. Работа нудная и часто вонючая, но работать можно. Платят 12 злотых в час. В среднем в месяц приходится работать 210-230 рабочих часов. Маловато, но в следующий раз они могут пригласить в нормальный цех, где больше рабочих часов, при условии что я буду с ними нормально говорить по- польски…".

Но 12 злотых — это очень хорошо.

Если бегло взглянуть на другие предложения, то картина вырисовывается такая. Работа в основном за 8-10 злотых в час от 8 до 15 часов в день, а услуги агентства обойдутся от 200 долларов.

Казалось бы, все просто и прозрачно. Но есть одно "НО". Как говорил один мариупольский моряк с солидным стажем,"высадка на сушу чревата для кошелька и печени".

Именно с таким чувствами сталкиваются те, кто впервые прибывает работать заграницу. По украинским меркам зарплата выглядит вполне приемлемо, но жить-то нужно по местным ценам. И люди начинают экономить, выкручиваться, подрабатывать и даже возвращаться.

Есть еще одна особенность, люди, в погоне за деньгами, стараются договориться с работодателем об увеличении рабочих часов, а не о ставке. Как результат снижение уровня зарплат как для местного, так и приезжего несколько лет назад работника.

Очень популярный выезд "на заработки" парами. Работу подыскивают сразу для двоих. В запросах пишут "Є вакансії для пари?", "Підкажить, куди можно влаштуватись на роботу для молодої сімейної пари?".

Основная же цель агентств-посредников – "пропустить" через себя как можно больше клиентов. Достаточно почитать местную прессу, в которой практически на каждой полосе истории о трудоустройстве украинцев. И, несмотря на то что, сами люди особо не распространяются о том, что, где и как, польские СМИ об этом начинают говорить все чаще и чаще.

"Этот хостел на окраине Вроцлава забит украинцами, кровати стоят практически под сам потолок…", "….они работают по 12-15 часов, поскольку только так можно что-то отправить домой…", такую информацию можно прочитать в польских газетах.

За последние два года в Польшу приехало чуть более 1,5 миллиона украинцев. Однако только 138 тысяч из них работают на 100% легально и платят все социальные сборы и налоги. Остальные же довольствуются временными подработками. Об этом говорится в годовом отчете Главного инспектора труда Польши.

Условия тоже не всегда комфортны, к примеру, агентства арендуют хостелы на окраинах, ведь так дешевле, и селят туда по несколько десятков человек. Труд, как правило, физический (разборка мусора, строительные работы, работа на складе) и без знания языка…

Конечно, многим удалось (особенно тем, кто приехал раньше) найти свой уютный угол в этой маленькой стране. Но сейчас в стране с 30-ти миллионным экономически активным населением реально хороших предложений по трудоустройству катастрофически мало.

Но все же новые "предприниматели" сделают все возможное, чтобы хоть как-то задержать приехавших: кого-то кормят многомесячными обещаниями о получении "карты побуту" (она заменяет визу). Но реальность, как правило, жестче и суровее. В страны, где можно реально заработать без паспорта ЕС, не устроиться, а наличие трудовых мигрантов стран-членов ЕС из Польши, Молдовы и Румынии сводит на нет старания наших соотечественников зарабатывать больше…

Читайте также: Львов выбился в лидеры по производству мусора

Если же говорить о будущем, то оно не такое уж и печальное. Польша все-таки примет свою часть украинцев. Скорее всего, костяк составят специалисты и жители очень бедных провинций, где работы нет никакой. Но после "польского синдрома" рынок заграничного труда все равно переориентируется. Такие уж условия экономики. А там гляди и "безвиз" замаячит и, быть может, война закончится… Впрочем, живя сегодняшним днем, с надеждой смотрим в будущее, земляки!