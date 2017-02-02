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    Политика

    Безвизовый режим Украины с ЕС будет одобрен весной - СМИ

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (225)

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    По информации источников в ЕС, в марте можно рассчитывать на начало диалога по Украине, в апреле - перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае - на одобрение Советом ЕС.
    Флаги Евросоюза
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина может получить безвизовый режим с Европейским союзом в конце весны, фактически он начнет полноценно работать летом 2017 года, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

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    Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

    "Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", — говорится в сообщении.

    По данным издания, для разблокирования украинского безвизового режима с ЕС должен быть окончательно одобрен "механизм приостановления". Сейчас идет его перевод, дальше переведенный документ еще раз вынесут на согласование в Европарламенте, после этого его должны дважды рассмотреть страны-члены ЕС — на уровне послов и на уровне министров, добавляют в издании.

    "Политических преград здесь не будет, ведь де-факто решение принято, его только нужно юридически оформить. По оценкам инсайдеров в Брюсселе, суммарно эта процедура займет примерно месяц — до конца февраля. От себя должны добавить: может занять немного дольше", — говорится в сообщении.

    Издание сообщает, что в марте можно рассчитывать на начало диалога по Украине, в апреле — перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае — на одобрение Советом ЕС.

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