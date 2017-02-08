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    Чижов: у ЕС есть возможности не допустить иммиграцию из Украины из-за безвиза

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    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (233)

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    По словам Чижова, если кто-то в Украине рассчитывает использовать возможность въезда в ЕС по краткосрочной визе, чтобы навсегда там остаться, то у стран Евросоюза найдется достаточно возможностей этого не допустить.
    Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов
    RIA News Татьяна Подойницына | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что государства Евросоюза найдут достаточно возможностей не допустить иммиграцию из Украины из-за открытия безвизового режима для краткосрочных поездок, сообщает РИА Новости.

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    "Неслучайно рассмотрение вопроса безвизового режима для Украины сейчас напрямую и жестко увязано в структурах Евросоюза с принятием регламента о механизме отмены безвизового режима в случае злоупотребления. Речь идет о безвизовом режиме для краткосрочных поездок. Если кто-то на Украине рассчитывает использовать такую возможность въезда в ЕС, чтобы навсегда там остаться, то, я думаю, у стран Евросоюза найдется достаточно возможностей этого не допустить", — сказал Чижов.

    Отвечая на вопрос, есть ли у ЕС реальный механизм контроля движения прибывающих из других стран, он сказал: "Да, конечно. Безвизовый режим не предполагает отмену паспортного контроля".

    Ранее СМИ сообщали, что Украина может получить безвизовый режим с Европейским союзом в конце весны, фактически он начнет полноценно работать летом 2017 года.

    Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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