Чижов: у ЕС есть возможности не допустить иммиграцию из Украины из-за безвиза

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что государства Евросоюза найдут достаточно возможностей не допустить иммиграцию из Украины из-за открытия безвизового режима для краткосрочных поездок, сообщает РИА Новости.

"Неслучайно рассмотрение вопроса безвизового режима для Украины сейчас напрямую и жестко увязано в структурах Евросоюза с принятием регламента о механизме отмены безвизового режима в случае злоупотребления. Речь идет о безвизовом режиме для краткосрочных поездок. Если кто-то на Украине рассчитывает использовать такую возможность въезда в ЕС, чтобы навсегда там остаться, то, я думаю, у стран Евросоюза найдется достаточно возможностей этого не допустить", — сказал Чижов.

Отвечая на вопрос, есть ли у ЕС реальный механизм контроля движения прибывающих из других стран, он сказал: "Да, конечно. Безвизовый режим не предполагает отмену паспортного контроля".

Ранее СМИ сообщали, что Украина может получить безвизовый режим с Европейским союзом в конце весны, фактически он начнет полноценно работать летом 2017 года.

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