Ляшко получил полный безвиз. Реакция соцсетей

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине случился персональный безвиз – шутят в соцсетях. Народный депутат Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что ему аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую он получил перед Новым годом. Нардеп связал "это беспрецедентное решение" с требованием его партии к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму и пообещал наведаться в Штаты лишь в статусе украинского президента.

В украинском сегменте соцсетей на сообщение Ляшко отреагировали весьма неоднозначно: в основном украинцев позабавила эта новость.

Она же стала поводом для многочисленных острот: "У Ляшка забрали вилы, простите, визы…", "А теперь Олегу Валерьевичу предстоит решить ребус, это после встречи Юлии Владимировны с Трампом, или после телефонного разговора Петра Алексеевича с тем же Трампом его лишили визы?".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook