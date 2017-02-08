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    Аналитика и комментарии

    Ляшко получил полный безвиз. Реакция соцсетей

    (обновлено: )60680
    Скандальный украинский нардеп Олег Ляшко остался без американской визы. Депутат не унывает – обещает, что в США все же наведается, но только в качестве президента Украины. А что же думают по этому поводу сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине случился персональный безвиз – шутят в соцсетях. Народный депутат Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что ему аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую он получил перед Новым годом. Нардеп связал "это беспрецедентное решение" с требованием его партии к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму и пообещал наведаться в Штаты лишь в статусе украинского президента.

    В украинском сегменте соцсетей на сообщение Ляшко отреагировали весьма неоднозначно: в основном украинцев позабавила эта новость.

    Она же стала поводом для многочисленных острот: "У Ляшка забрали вилы, простите, визы…", "А теперь Олегу Валерьевичу предстоит решить ребус, это после встречи Юлии Владимировны с Трампом, или после телефонного разговора Петра Алексеевича с тем же Трампом его лишили визы?".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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