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    Политика

    Госдеп США не комментирует заявления Ляшко об аннулировании его визы

    (обновлено: )8510
    Согласно американскому законодательству, данные о визах являются конфиденциальными, сказал представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать заявление Олега Ляшко о том, что ему аннулировали визу.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Госдепартамент США не комментирует заявления лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко о том, что ему аннулировали американскую визу.

    Олег Ляшко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Данные о визах являются конфиденциальными по закону США. Мы не можем обсуждать детали какого-либо визового дела", — сказал представитель Госдепартамента.

    Сам Ляшко заявил, что ему аннулировали визу США, и объяснил это политикой.

    "Только что мне аннулировали десятилетнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Я связываю это беспрецедентное решение с нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя. Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияло на решение отменить визу", — написал Ляшко во вторник на странице в Facebook.

    В понедельник Ляшко обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием публично обсудить условия меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

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