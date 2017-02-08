Госдеп США не комментирует заявления Ляшко об аннулировании его визы

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Госдепартамент США не комментирует заявления лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко о том, что ему аннулировали американскую визу.

"Данные о визах являются конфиденциальными по закону США. Мы не можем обсуждать детали какого-либо визового дела", — сказал представитель Госдепартамента.

Сам Ляшко заявил, что ему аннулировали визу США, и объяснил это политикой.

"Только что мне аннулировали десятилетнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Я связываю это беспрецедентное решение с нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя. Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияло на решение отменить визу", — написал Ляшко во вторник на странице в Facebook.

В понедельник Ляшко обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием публично обсудить условия меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).