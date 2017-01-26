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    Политика

    Помощник одного из нардепов фракции Ляшко задержан за мошенничество - ГПУ

    (обновлено: )22820
    Помощник народного депутата выдвинул потерпевшему требование о передаче ему 200 тыс гривен (по 15 тыс гривен каждый месяц). На данный момент проводятся следственные действия.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Помощник одного из народных депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко задержан за мошенничество, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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    "Задержан помощник одного из народных депутатов Украины от Радикальной партии Олега Ляшко по факту систематического завладения путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс грн, — говорится в сообщении.

    Указанный помощник нардепа, прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс грн, за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети интернет.

    Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

    На данный момент проводятся следственные действия.

    Вместе с тем ГПУ не сообщает ни фамилию помощника, ни фамилию народного депутата, к которому прикреплен подозреваемый.

    Напомним, в 2015 году народный депутат фракции Ляшко Игорь Мосийчук был задержан в здании Верховной Рады, когда Виктор Шокин, занимавший на тот момент пост генпрокурора, продемонстрировал депутатам оперативное видео, на котором нардеп рассказывает о "ценах" на депутатские запросы. Позднее Генпрокуратура обнародовала видео, на котором Мосийчук признает свою вину в получении взяток. Сам нардеп заявил, что следователи Генпрокуратуры с помощью пыток добились признания им своей вины.

    Позднее Высший административный суд Украины признал незаконным постановление Рады о привлечении к уголовной ответственности Мосийчука.

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