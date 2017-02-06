Ляшко потребовал от властей публично обсудить меморандум с МВФ

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в понедельник обратился к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием публично обсудить условия меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее ряд СМИ, а также депутатов парламента утверждали, что МВФ ставит одним из условий для выделения Киеву очередного транша финансовой помощи проведение пенсионной реформы, которая в том числе должна включать в себя повышение пенсионного возраста. Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что одним из самых больших препятствий для получения Киевом следующего транша кредита от МВФ является дефицит пенсионного фонда.

"Я обращаюсь с требованием к президенту Украины, премьер-министру встретиться с лидерами фракций и публично обсудить условия меморандума, который они собираются подписать с МВФ. Так как потом для выполнения этого драконовского меморандума будут внесены в парламент законопроекты, под которые коррупционными методами будут собирать голоса", — сказал Ляшко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

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Депутат также отметил необходимость проведения референдума относительно повышения пенсионного возраста и разрешения продажи сельскохозяйственных земель.

В начале года вице-премьер Павел Розенко заявлял, что МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста.

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Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября 2016 года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.