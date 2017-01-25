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    Розенко: МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста

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    Как заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, вопрос о повышении пенсионного возраста снят с повестки дня в переговорах с Международным валютным фондом.
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ 25 янв — РИА Новости Украина. Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Устенко о шансах на получение Украиной кредита МВФ

    "Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят", — цитируют "Украинские новости" Розенко.

    По словам Розенко, переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.

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    Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

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