Розенко: МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста

КИЕВ 25 янв — РИА Новости Украина. Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят", — цитируют "Украинские новости" Розенко.

По словам Розенко, переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.

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Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.