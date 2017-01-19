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    Экономика

    В меморандуме с МВФ Украина занимает очень слабую позицию - эксперт

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (186)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор издания Деньги.ЮА Александр Крамаренко рассказал о причинах слабой позиции Украины в меморандуме с МВФ.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв —РИА Новости Украина. В ближайшие дни ожидается встреча президента Украины Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард.

    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН
    Под шумок. Всплыли новые требования МВФ к Украине

    Чего стоит ожидать от этой встречи рассказал главный редактор издания Деньги.ЮА Александр Крамаренко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Я думаю, что, скорее всего, если эти переговоры состоятся, то будут какие-то рамочные вещи обсуждаться. Возможно, будет обсуждаться дата совета директоров МВФ, к которой нужно Украине довести этот меморандум к более или менее готовому уровню. Я вижу очень слабую сейчас позицию Украины по этому меморандуму. У нас есть вещи, которые мы могли бы спокойно сделать без какого-либо ущерба для экономики и для себя даже с эффектом положительным. А есть вещи, которые наши чиновники пытаются предложить МВФ, для того, чтобы не задеть интересы супер-корпораций, естественных монополий", — заявил эксперт.

    Смотрите инфографику: Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что ожидает получение Украиной очередного транша МВФ "в ближайшие недели". 

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