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    Ляшко: полицейского под Бахмутом избил Парасюк

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (239)

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    По информации лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, Владимир Парасюк ударил полицейского в Донбассе. По мнению Ляшко, это ниже плинтуса и очень плохой пример для украинцев, "чем бы Парасюк не мотивировал свои действия".
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Народным депутатом, который избил полицейского на месте железнодорожной блокады под Бахмутом, является Владимир Парасюк, сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

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    "Владимир Парасюк ударил полицейского в Донбассе. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир должен или держать себя в руках, или лечиться", — написал Ляшко.

    Ранее сообщалось, что на месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского.

    4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружено карабин СКС. В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия.

    Во время проверки возник конфликт с присутствующим народным депутатом Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и высказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах. Депутат всячески противился проверке и в итоге ударил сотрудника полиции в область туловища.

    Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

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