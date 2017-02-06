Ляшко: полицейского под Бахмутом избил Парасюк

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Народным депутатом, который избил полицейского на месте железнодорожной блокады под Бахмутом, является Владимир Парасюк, сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

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"Владимир Парасюк ударил полицейского в Донбассе. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир должен или держать себя в руках, или лечиться", — написал Ляшко.

Ранее сообщалось, что на месте ж/д блокады в Бахмуте нардеп ударил полицейского.

4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружено карабин СКС. В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия.

Во время проверки возник конфликт с присутствующим народным депутатом Украины. Во время спора депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и высказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах. Депутат всячески противился проверке и в итоге ударил сотрудника полиции в область туловища.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.