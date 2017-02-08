Ляшко упал со ступенек в Раде

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в среду после заседания Верховной Рады упал на ступеньках парламента, сообщил блогер Василий Крутчак.

Главного "радикала" сопровождали коллега по фракции Игорь Мосийчук, помощник Алексей Кочармин и мужчина в камуфляжной форме.

В какой-то момент Ляшко споткнулся и упал, после чего выругался, поздоровался с мужчиной, которого едва не зацепил, и, не отреагировав на нелицеприятную реплику в свой адрес, пошел дальше.

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Напомним, спикер Андрей Парубий закрыл утреннее заседание парламента в связи с недостаточным количеством депутатов в сессионном зале. В зале зарегистрировались только 198 нардепов при необходимом минимуме в 226 человек.

Накануне Олег Ляшко сообщил, что ему аннулировали визу в США. Депутат связал это решение с его политическими требованиями.