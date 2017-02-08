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    Ляшко упал со ступенек в Раде

    (обновлено: )25121
    Инцидент произошел в фойе Верховной Рады. Главный "радикал" при падении едва не зацепил мужчину. Олег Ляшко поднялся, не отреагировав на реплику в свой адрес, и пошел дальше.
    Олег Ляшко упал в Раде
    Vasyl Krutchak/Facebook

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в среду после заседания Верховной Рады упал на ступеньках парламента, сообщил блогер Василий Крутчак.

    Главного "радикала" сопровождали коллега по фракции Игорь Мосийчук, помощник Алексей Кочармин и мужчина в камуфляжной форме. 

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    Драки, дебош, оружие. Народному депутату закон не писан

    В какой-то момент Ляшко споткнулся и упал, после чего выругался, поздоровался с мужчиной, которого едва не зацепил, и, не отреагировав на нелицеприятную реплику в свой адрес, пошел дальше.

    Видео доступно здесь (кадры содержат нецензурную лексику)

    Напомним, спикер Андрей Парубий закрыл утреннее заседание парламента в связи с недостаточным количеством депутатов в сессионном зале. В зале зарегистрировались только 198 нардепов при необходимом минимуме в 226 человек.

    Накануне Олег Ляшко сообщил, что ему аннулировали визу в США. Депутат связал это решение с его политическими требованиями.

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