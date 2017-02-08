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    Парубий закрыл утреннее заседание Рады из-за отсутствия депутатов

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (174)

    (обновлено: )26510
    В сессионном зале зарегистрировались только 198 народных депутатов. Ранее спикер парламента Андрей Парубий на открытии шестой сессии Верховной Рады назвал отсутствие коллег позором.
    Андрей Парубий во время заседания парламента
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Спикер Андрей Парубий закрыл утреннее заседание парламента в результате недостаточного количества депутатов в сессионном зале.

    Так, в зале зарегистрировались только 198 нардепов при необходимом минимуме в 226 человек.

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    Парубий ранее на открытии шестой сессии назвал отсутствие коллег позором.

    Отметим, что практика досрочного закрытия заседаний в Раде не нова. Ранее Парубий неоднократно прекращал заседания из-за депутатов-прогульщиков.

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