Парубий закрыл утреннее заседание Рады из-за отсутствия депутатов

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Спикер Андрей Парубий закрыл утреннее заседание парламента в результате недостаточного количества депутатов в сессионном зале.
Так, в зале зарегистрировались только 198 нардепов при необходимом минимуме в 226 человек.
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Парубий ранее на открытии шестой сессии назвал отсутствие коллег позором.
Отметим, что практика досрочного закрытия заседаний в Раде не нова. Ранее Парубий неоднократно прекращал заседания из-за депутатов-прогульщиков.