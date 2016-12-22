Эксперт: потуги Парубия карать депутатов-прогульщиков гривной - смешны

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Накануне активисты составили рейтинг прогульщиков и "кнопкодавов" в парламенте. Согласно данным мониторинг-движения "Честно", всего 13 депутатов нынешнего созыва за все время работы посетили все заседания ВР. При этом два нардепа за целый год вообще не появились на работе. Больше других прогуливает "Оппоблок", "Воля народу" и "Видродження". А в БПП — наибольшее количество "кнопкодавов". Рекордсменом в этом стал Александр Ливик.

Как можно бороться с прогулами депутатов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

"Люди, которые ходят на работу и действительно не прогуливают, они и должны получать заработную плату, это является косвенным подтверждением того, что они на самом деле зависят от своей профессиональной деятельности в украинском парламенте. Что касается того, что депутаты не зависят от заработной платы, оно и показывает, что, например, все потуги спикера парламента Андрея Парубия наказывать гривной тех, кто прогуливает, — они же смешны, потому что мы увидели, что почти все они — миллионеры, мультимиллионеры, и в это время они, очевидно, достраивают свои очередные фазенды", — заявил Дымов.

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