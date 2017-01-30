Пошел на рекорд. Поляк Бальчун вновь в центре скандала из-за прогулов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

156 дней прогулов

Начальник "Укрзализныци", поляк Войцех Бальчун вновь оказался в центре внимания СМИ после того, как журналист Константин Стогний написал в Facebook, что чиновник более половины срока на посту находился в командировках. И это при том, что руководитель УЗ получает едва ли не самую высокую зарплату.

В подтверждение своих слов, журналист обнародовал соответствующий документ, в котором указано, что Балчуна не было в стране не менее 156 дней (в период с 17 мая 2016 по 16 января 2017 года).

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"Вот смотрю я на нового польского начальника "Укрзализныци" и пытаюсь понять его чувства. Где еще в мире он найдет такую страну, в которой можно только за деньгами изредка залетать?! Зарплата (официальная) полмиллиона, с надбавками до миллиона гривен(!?!) в месяц, а из 245 календарных дней отсутствовал в стране 156 дней", — написал Стогний у себя в Facebook.

При этом, по словам Стогния, нет никаких подтверждений пребывания Балчуна на своем рабочем месте и в течение остальных 89 дней.

из открытых источников Информация о пребывании Войцеха Балчуна за границей

Напомним, Бальчун был назначен главой "Укрзализныци" 20 апреля 2016 года. При этом за время пребывания на посту в его адрес звучало немало обвинений. В частности, на недавнем заседании Кабмина, которое закончилось скандалом, министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил поляка в непрозрачной деятельности, причастности к коррупционным сделкам и непрофессионализме.

Сам же Бальчун еще в ноябре 2016 года в ответ на обвинения в плохой работе заявлял, что с апреля на "Укрзализныце" технический дефолт: грязь и антисанитария в поездах, в компании саботаж и убытки на 800 млн, а на тендерах "накручивали" 1000%.

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Он признавал, что "Укрзализныця" понесла до 800 млн убытков из-за льготных перевозок. Кроме того, на предприятии с апреля продолжается технический дефолт. "Не работающие системы кондиционирования из-за не проведенных вовремя тендеров, грязь и антисанитария, не выполняются планы ремонтов, отсутствие запчастей, отсутствие чистых постелей и пустые склады", — жаловался глава УЗ.

Чиновники-рекордсмены

Пост журналиста прокомментировал нардеп, экс-министр Алексей Кучеренко, назвав Балчуна "чемпионом" по прогулам. "Начальник Укрзализныци Войцех Балчун за период с 17 мая 2016 года по 16 января 2017 года (245 календарных дня) с учетом дней выезда — въезда отсутствовал в стране — 156 дней. Чемпион. Впечатлило!)))", — написал он у себя в Facebook.

Похоже, по отсутствию дней на рабочем месте среди чиновников Бальчун побил и "рекордсмена" мэра Киева Виталия Кличко.

Как писали СМИ, начиная с 1 января 2015 года и по 15 февраля Виталия Кличко не было на работе ровно 118 дней, из которых 47 дней мэр провел в командировках, а остальные 71 — в отпуске.

В то же время траты на командировки Кличко можно отследить по некоторым распоряжениям, опубликованным на сайте КГГА.

Например, во время официальной командировки в Давос на Всемирный экономический форм мэру, согласно распоряжению, выделили 250 евро в сутки на оплату проживания. Кроме того, 50 евро выделили на входной билет, а также предусмотрели расходы на проезд в городе. Соответственно, за шесть дней, на протяжении которых продолжался Форум, мэру компенсировали 1800 евро из горбюджета.

Сумма получается неплохая с учетом общего количества дней, которые мэр провел в зарубежных командировках.

Однако сам Кличко уверял, что во все командировки ездит только за свой счет и использует поездки с пользой для города.

"Я один с небольшого количества украинских политиков, который имеет возможность общаться с мировыми лидерами и представителями мировых компаний для того, чтобы отстаивать интересы Киева. Когда я еду в командировку, то беру отпуск, уезжаю за свой счет. Я использую это с пользой для нашего города", — говорил мэр.

Тем временем, Харьков и Киев вошли в первую тройку самых опасных городов Восточной Европы по информации всемирной базы данных Numbeo. Согласно данным сайта, на первом месте в ТОПе Екатеринбург с индексом преступности 51,20, на втором — Харьков с индексом преступности 50,91, на третьем — Киев с индексом 49,89.

По материалам из открытых источников интернет