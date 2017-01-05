В мире
RSS

Охранник едва не застрелил Елизавету II во время ночной прогулки – СМИ

(обновлено: )163
СМИ не сообщают, когда именно произошел инцидент, который мог привести к плачевным последствиям. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.
Королева Великобритании Елизавета II
REUTERS Chris Jackson/Pool

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Королеву Великобритании Елизавету II едва не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы, пишет газета Independent.

Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Тренды и события 2016 года, которые никогда не останутся в прошлом

О данном происшествии рассказал бывший караульный. Однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Он крикнул: "Кто это?". Фигурой в темноте оказалась королева Елизавета II.

"Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил", — цитирует охранника газета. "Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять", — ответила королева.

Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.

Ранее сообщалось, что в британский супермаркет Waitrose, расположенный в городе Паундбери в графстве Дорсет, нанесла визит королева Елизавета II вместе с принцем Филиппом, принцем Чарльзом и герцогиней Корнуольской Камиллой.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Андрей Золотарев. Архивное фото
Привет, год 2017!
В плену у непогоды: снегопады, морозы
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба нардепа Пашинского