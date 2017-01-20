Массовые прогулы депутатов. Такой наглости никогда еще не было - Чорновил

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг спикер ВР Андрей Парубий был вынужден досрочно закрыть заседание Верховной Рады в связи с отсутствием необходимого количества депутатов. Парламентарии в СМИ объясняли, что это связано с Крещением, а также тем, что многие депутаты уехали на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которое состоится 20 января.

Открыв вечернее заседание, спикер объявил о проведении рейтингового голосования, чтобы определить, способна ли Рада принимать решения. Однако результаты голосования показали, что в Раде находится 167 парламентариев при необходимом минимуме в 226.

"В связи с тем, что нет необходимого количества депутатов, я объявляю вечернее заседание Рады закрытым", — сказал Парубий.

Политический аналитик, депутат нескольких созывов Тарас Чорновил считает, что в нынешнем парламенте переизбыток людей, считающих, что они уже все сделали для Украины.

"Получилось так, что общество с первых дней банально перехвалило новый состав ВР, который, по сути, сформировался на волне Майдана. Раньше кандидаты в депутаты были приучены к недовольству общества, знали, что нужно прислушиваться к советам старших, как-то старались. Но сейчас в Раду попали люди которые никогда не блистали интеллектом, но с огромным гонором. Кто-то гражданский активист, кто-то причастен к АТО. Попробуй такому что-то сказать, так тебе сразу же ответят, что ты преследуешь патриотов. Достаточно самолично короновать себя в патриоты и ты уже вне критики. Даже если патриот за государственные деньги не выполняет своей работы, а параллельно еще ворует и паскудит. Я четыре созыва пробыл в Раде и видел разных персонажей, но такой самовлюбленности и наглости никогда раньше не видел. Многие два раза появились на Майдане и теперь считают, что свое для Украины уже сделали", — говорит Чорновил.

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По его словам, бороться с прогулами в парламенте можно только ужесточением законодательства.

"Штрафы — не лучший выход. Ведь для большинства из депутатов любой штраф — сущие пустяки. Реальных вариантов воздействия только два. Первый предложенный миссией Пэта Кокса. Предлагается ввести изменения в Конституцию, согласно которой решения в ВР принимаются не конституционным большинством, а большей частью присутствующих. Этот вариант разблокирует работу Рады, но будет несколько неуважительным по отношению к обществу. Второй вариант — законодательно зафиксировать бездеятельность нардепов, большинство из которых утром приходят, регистрируются, после чего уходят заниматься бизнесом, фитнесом, салонами красоты и т. д. Нужно обязать депутатов голосовать по каждому из пунктов повестки дня. Если в Раде есть сто вопросов, поставленных на голосование, то депутат сто раз должен нажать на кнопку. Если человек не проголосовал 10% законов, этот день засчитывается как прогул. Параллельно нужно начать общественные кампании жесткого влияния, чтобы прогулы стали позорным явлением. Возможно, когда порицание со стороны людей станет невыносимым, депутаты перестанут прогуливать", — подытожил Чорновил.