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    Драки, дебош, оружие. Народному депутату закон не писан

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    Драки нардепа Парасюка (84)

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    Снова оскандалился один из народных депутатов Украины. На блокпосту в Донецкой области напал на полицейского при исполнении, отказался выполнять законные требования стража порядка, ударил его. И это уже не первая подобная выходка Парасюка и его коллег.
    Значок народного депутата
    368.media

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    Инцидент произошел в эти выходные на блокпосту в городе Бахмут Донецкой области. По словам Олега Ляшко, депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, принимающий участие в блокаде торгового сообщения с оккупированной частью Донбасса, обматерил и ударил сотрудника полиции. Народный избранник был возмущен тем, что какой-то полицейский не только остановил автомобиль, в котором он ехал, но и посмел осмотреть авто и потребовать документы на перевозимое оружие. 

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    4 февраля на блокпосту в городе Бахмут Донецкой области полицейские проводили проверку автомобилей в рамках прекращения трафика нелегального оружия. В одном из авто ехали 8 человек в военной форме, у пассажира был при себе карабин СКС. Как только полицейский спросил разрешение на оружие, начался цирк. 

    Потасовка нардепа Владимира Парасюка в Верховной Раде
    Украинское фото
    Парасюк снова в центре скандала. Все драки нардепа

    Перевозивший карабин мужчина выскочил из машины и начал кричать на полицейского, что тот, дескать, не имеет права что-то требовать, так как перед ним народный депутат Украины, что ничего никому он не должен и не пошли бы они (полицейские) куда подальше, а оружие они тем более не отдадут. Так как полицейские не отступали от своего, разгоряченный нардеп приказал водителю ехать и никого не слушать и, что есть силы ударив полицейского, запрыгнул в салон.  

    Указанный факт внесен в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка. В настоящее время сотрудник Бахмутского ОП, который получил телесные повреждения, в больнице. А автомобиль с депутатом и сопровождающими его лицами благополучно отбыл. Разумеется, без проверок.

    Несмотря на то что полиция не афишировала имя депутата-дебошира, нардеп Олег Ляшко сообщил, что это снова был Владимир Парасюк. Который постоянно нападает не только на своих коллег, но и на представителей силовых структур. При этом герою Майдана удавалось избегатьь ответственности благодаря депутатскому иммунитету. Кажется, и на этот раз очередная выходка сойдет ему с рук. 

    Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку

    В отличие от народных депутатов ВР, к депутатам уровня района закон относится по всей строгости. Депутату Здолбуновского районного совета Александру Андриюку объявили о подозрении за то, что ударил кулаком в лицо председателя Здолбуновской райгосадминистрации Сергея Кондрачука

    Инцидент произошел во время сессии райсовета в конце декабря прошлого года. Поводом для конфликта стало сокращение койко-мест в Мизоцком терапевтическом отделении. После инцидента оба пожали друг другу руки, однако Сергей Кондрачук заявление из полиции забирать не стал, а настоял на дальнейшем расследовании. 6 февраля депутату объявили о подозрении по ч. 2 ст. 350 УК Украины "Умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу". Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. 

    Сергей Пашинский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
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    Но, как говорится, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Правоохранительные органы не находят оснований для привлечения к ответственности, в том числе и уголовной, народных депутатов, при том что их поступки из ряда вон выходящие. Как сейчас происходит с нардепом Пашинским, стрелявшим в человека и серьезно ранившем его после обычной бытовой ссоры на дороге. Силовики сами стараются замять скандал и делать вид, что ничего не произошло.  

    Юристы считают, что правоохранительной системе уже пора взяться за работу и Парасюк или же подобные ему за такие выходки должны нести уголовную ответственность наравне со всеми гражданами. 

    "Несмотря на депутатскую неприкосновенность, если нардеп совершил уголовно наказуемый проступок, он должен отвечать. В данном случае, в конфликте с полицейским, за сопротивление сотруднику правоохранительного органа, а также за нанесение ему телесных повреждений во время несения службы. И это надо сделать как можно скорее, чтобы не подрывать доверие граждан Украины к государственной власти. Если подобные вещи позволяет себе депутат, то почему нельзя так же поступать любому гражданину страны, не подчиняться требованиям полицейского, избивать его", — отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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    По сути, уголовное производство должно быть открыто, но теперь дело за Верховной Радой, которая должна дать согласие на снятие с Парасюка депутатской неприкосновенности на время расследования. С таким ходатайством должна выступить прокуратура. Эта процедура довольно быстрая, и решить ее можно в первый рабочий день, если будет соответствующее заявления от потерпевшего, будет открыто уголовное производство. Пока Парасюку удавалось заминать скандалы. 

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