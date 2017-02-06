Драки, дебош, оружие. Народному депутату закон не писан

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Инцидент произошел в эти выходные на блокпосту в городе Бахмут Донецкой области. По словам Олега Ляшко, депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, принимающий участие в блокаде торгового сообщения с оккупированной частью Донбасса, обматерил и ударил сотрудника полиции. Народный избранник был возмущен тем, что какой-то полицейский не только остановил автомобиль, в котором он ехал, но и посмел осмотреть авто и потребовать документы на перевозимое оружие.

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4 февраля на блокпосту в городе Бахмут Донецкой области полицейские проводили проверку автомобилей в рамках прекращения трафика нелегального оружия. В одном из авто ехали 8 человек в военной форме, у пассажира был при себе карабин СКС. Как только полицейский спросил разрешение на оружие, начался цирк.

Перевозивший карабин мужчина выскочил из машины и начал кричать на полицейского, что тот, дескать, не имеет права что-то требовать, так как перед ним народный депутат Украины, что ничего никому он не должен и не пошли бы они (полицейские) куда подальше, а оружие они тем более не отдадут. Так как полицейские не отступали от своего, разгоряченный нардеп приказал водителю ехать и никого не слушать и, что есть силы ударив полицейского, запрыгнул в салон.

Указанный факт внесен в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка. В настоящее время сотрудник Бахмутского ОП, который получил телесные повреждения, в больнице. А автомобиль с депутатом и сопровождающими его лицами благополучно отбыл. Разумеется, без проверок.

Несмотря на то что полиция не афишировала имя депутата-дебошира, нардеп Олег Ляшко сообщил, что это снова был Владимир Парасюк. Который постоянно нападает не только на своих коллег, но и на представителей силовых структур. При этом герою Майдана удавалось избегатьь ответственности благодаря депутатскому иммунитету. Кажется, и на этот раз очередная выходка сойдет ему с рук.

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку

В отличие от народных депутатов ВР, к депутатам уровня района закон относится по всей строгости. Депутату Здолбуновского районного совета Александру Андриюку объявили о подозрении за то, что ударил кулаком в лицо председателя Здолбуновской райгосадминистрации Сергея Кондрачука.

Инцидент произошел во время сессии райсовета в конце декабря прошлого года. Поводом для конфликта стало сокращение койко-мест в Мизоцком терапевтическом отделении. После инцидента оба пожали друг другу руки, однако Сергей Кондрачук заявление из полиции забирать не стал, а настоял на дальнейшем расследовании. 6 февраля депутату объявили о подозрении по ч. 2 ст. 350 УК Украины "Умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу". Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Но, как говорится, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Правоохранительные органы не находят оснований для привлечения к ответственности, в том числе и уголовной, народных депутатов, при том что их поступки из ряда вон выходящие. Как сейчас происходит с нардепом Пашинским, стрелявшим в человека и серьезно ранившем его после обычной бытовой ссоры на дороге. Силовики сами стараются замять скандал и делать вид, что ничего не произошло.

Юристы считают, что правоохранительной системе уже пора взяться за работу и Парасюк или же подобные ему за такие выходки должны нести уголовную ответственность наравне со всеми гражданами.

"Несмотря на депутатскую неприкосновенность, если нардеп совершил уголовно наказуемый проступок, он должен отвечать. В данном случае, в конфликте с полицейским, за сопротивление сотруднику правоохранительного органа, а также за нанесение ему телесных повреждений во время несения службы. И это надо сделать как можно скорее, чтобы не подрывать доверие граждан Украины к государственной власти. Если подобные вещи позволяет себе депутат, то почему нельзя так же поступать любому гражданину страны, не подчиняться требованиям полицейского, избивать его", — отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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По сути, уголовное производство должно быть открыто, но теперь дело за Верховной Радой, которая должна дать согласие на снятие с Парасюка депутатской неприкосновенности на время расследования. С таким ходатайством должна выступить прокуратура. Эта процедура довольно быстрая, и решить ее можно в первый рабочий день, если будет соответствующее заявления от потерпевшего, будет открыто уголовное производство. Пока Парасюку удавалось заминать скандалы.