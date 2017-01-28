МВФ уже видит, с кем имеет дело, но транш все-таки даст — Фурса

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Скоро станет известно, получит ли Украина четвертый транш от Международного валютного фонда. Спикер фонда Уильям Мюррей заявил, что МВФ в ближайшие недели может предложить Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш.

Размер транша составляет один миллиард долларов. Когда же Украина получит четвертый транш, и что еще необходимо сделать для этого, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

(текст публикуется на языке оригинала)

Заява Вільяма Мюррея говорить про те, що четвертий транш Україна все ж таки отримає?

— Так, черговий транш ми отримаємо. Це вже питання термінів і врегулювання технічних питань. Насправді, ми просто маємо узгодити текст Меморандуму, який буде прийнятий на правлінні.

Тобто це буде ще новий меморандум, який зобов'яже Україну певні питання знову вирішувати?

— Так, звісно. Тому що отримуючи цей транш, ми маємо на увазі і наступні транші. Ми знаходимося в програмі, тому ми отримуємо ці гроші і підписуємо зобов'язання зробити ще реформи для того, щоби отримати наступний транш.

Які вимоги ставилися перед нами, що ми виконали для того, аби говорити, що на 100% можемо розраховувати на транш?

— Принципових там було дві речі. Насправді, був великий список, ми пам'ятаємо минулий Меморандум. Але, звісно, ми виконали не все. Тому ми, наприклад, отримуємо не 1,3 мільярда, як розраховували, а один мільярд. Основі дві речі, що були зроблені, — це націоналізація ПриватБанку, і це бюджет адекватний.

Тобто в МВФ вважають наш бюджет адекватним?

— Так.

Щодо нових забаганок МВФ, якими вони можуть бути?

— Те, що ми бачили з попереднього тексту Меморандуму, який був в пресі, основні три вимоги, там буде ще багато чого, але основні три — це пенсійна реформа, це ринок землі та антикорупційні суди. Але тут же, звичайно, напевне, МВФ розуміє, що ми все однаково не вирішимо, і буде однаково процес переговорів потім, коли ми підійдемо до якоїсь дати, ми скажемо: дивіться, ми все зробили, крім антикорупційних судів, давайте нам якийсь урізаний транш.

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А це, на вашу думку, адекватна політика?

— Звичайно, мені б хотілося, щоби наша влада виконувала все. Але і МВФ розуміє, з ким вони мають справу, і ми маємо розуміти, в яких умовах працює МВФ. Тому вони просто намагаються зробити якнайбільше в тих умовах, які зараз є.

Всі вимоги МВФ зараз з політичної точки зору нам посильні?

— Це найважче питання. Я думаю, що відповіді наразі немає. Тому що, звісно, якщо ми вкажемо про пенсійну реформу та про земельну реформу, вона може бути непопулярною з огляду на популістичні речі. А реформа судова в частині антикорупційних судів не популярна у влади. Тож питання, що вони оберуть. Скоріш за все, вони оберуть те, що популярне все ж таки для них, а не зроблять найбільш непопулярну реформу, як антикорупційні суди. Це найбільш важка частина, але й найбільш важлива.

Якщо ми отримаємо тарнші, то як використаємо?

— Ми не розраховуємо в бюджеті на них взагалі. Ці гроші йдуть тільки в резерви НБУ.

Що це змінить в економічній ситуації? Як ми можемо цим інструментом скористатися?

— Підтримувати курс гривні, тому що це підтримує впевненість в тому, що і НБУ достатньо резервів, і просто що Україна виконує реформи, Україна знаходиться в програмі, Україна зберігає свою адекватність.

Скільки ще траншів ми маємо отримати за цією програмою?

— Тут є питання… Ми розраховуємо на чотири транші цього року, але як показує досвід, ми не спроможні отримати більше двох траншів на рік. Це дуже важко для України. Тож подивимося. Наразі це прогнозувати просто неможливо, тому що вимоги для наступного траншу, вони суперважливі, але й досить важкі.

Можна говорити про стабілізацію курсу гривні з огляду на отримання чергового траншу?

— Посилення курсу навряд чи сильне ми отримаємо, стабілізацію ми також не отримаємо, тому що гривня і так зараз вже стабілізувалася. В нас був цей традиційний січневий сплеск активності на міжбанку, через те, що дуже багато коштів витрачається в кінці року, і грудні. Ці кошти прийшли на валютний ринок, і, звісно, порушили рівновагу. Зараз рівновага відновлена, курс близько 27 — це десь середній курс, цього року він таким і буде. І в нас девальвація теж в рамках інфляції. Минулого року інфляція була вища, десь 12%. Інфляція буде десь на рівні 9%, от десь в цих межах і буде коливатися курс гривні.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.

А исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что по результатам работы миссии МВФ формируется мнение об Украине в мире, поэтому нам очень важно продолжить сотрудничество.