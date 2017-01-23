Устенко о шансах на получение Украиной кредита МВФ

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украина надеется на получение еще восьми траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом. Общая сумма кредитов составляет почти 10 миллиардов долларов до конца 2018-го года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо о намерениях, которое готовится президентом, премьер-министром, главой Национального банка и министром финансов для получения очередного, четвертого транша кредита МВФ.

Возможно ли сотрудничество Украины с МВФ в будущем, прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Украина сможет получить остаток средств по программе EFF?

— Я бы сказал так, получать деньги по старой программе, по программе расширенного кредитования легче, чем открывать новую программу, плюс должны быть какие-то очень серьезные причины, почему закрывается прежняя программа и открывается новая. Вообще, вся программа сотрудничества с МВФ рассчитана на сумму в 17,5 млрд долларов, а программа может быть выдержана только в том случае, если параллельно Украина находит финансирование, доводя отметку до 40 млрд долларов. 40 млрд минус 17,5 млрд долларов — это сумма, которую должна найти Украина без источников МВФ. Поиск денег остается крайне актуальным для Украины.

Просто так говорить о том, что программа будет продолжена именно в таких объемах, в каких она была изначально подписана, мне кажется, сложно сейчас. Особенно можно учесть, что, например, в 2015-го году Украина получила значительную порцию из фонда, но все равно эта порция была меньше, чем то, что было запланировано, и если посмотреть лимиты, которые были открыты на Украину, она получала каждый год не больше 60-70% от суммы зарезервированных для нее средств. Почему? Потому что Украина не двигалась на пути проведения реформ, вы знаете, что масса структурных маяков, которые были в программе, они не были выполнены, достаточно вспомнить прошлогодние структурные маяки приватизации ОПЗ, открытие рынка земли, параметрическая пенсионная реформа, создание антикоррупционного суда, снижение дефицита государственно бюджета — часть из этого не было выполнено. То, что рассчитывают на новое заседание совета директоров, я бы сказал так — из того, что надо было сделать, многое не сделано, несмотря на громкие заявления, которые есть. Опять-таки программа приватизации вызывает вопросы — будет или не будет выдержан тот дефицит государственного бюджета в 3% ВВП, который был оговорен с МВФ, но между тем, я считаю, что в принципе, шансы на получение, как минимум, одного кредитного транша до конца весны — они все рано есть.

Почему?

— Потому что у нас идет выплата МВФ, поэтому было бы странно, если бы МВФ не поддержал, как минимум, выплату для себя. Но вместе с тем потребность Украины во внешнем финансировании на этот год минимум составляет пять млрд долларов, часть из этих денег можно получить в виде прямых иностранных инвестиций, но именно часть, я бы не рассчитывал, что мы можем получить больше, чем скажем два-три млрд долларов в виде прямых иностранных инвестиций. Получается, открытая потребность все равно остается в объеме, как минимум, три млрд долларов, их надо где-то искать. Есть вариант — одалживать у МВФ под 3% годовых, есть вариант — попытаться в конце весны, если мы не хотим выполнять требования МВФ, значит, можно в конце весны, в начале лета, идти на внешние рынки заимствования капитала и одалживать там уже не под 3%, а под 8% годовых. Почему по 8%? Потому что Украина отделена пятью ступенями от так называемого инвестиционного уровня, и это согласно Fitch, рейтинговому агентству, и рейтинговому агентству Standard & Poor's. Страны, которые не находятся в инвестиционном рейтинге одалживают очень дорого. И тогда это означает, что наш государственный долг, который и без того достаточно большой, он увеличится и при одном, и при другом раскладе, одолжим мы деньги у МВФ или будем одалживать мы деньги самостоятельно на внешних рынках заимствования капитала. Просто вопрос — сколько мы будем платить за обслуживание этого долга. И, если мы согласны, не реформироваться, и считаем, что это правильно и для нас критически важным вопросом является пережить месяц-два-три или полгода, то тогда можем выходить одалживать деньги под дорого на внешних рынках, но, мне кажется, что это не может быть в интересах Украины.

В интересах Украины — это попытаться начать показывать серьезный экономический рост, не как в прошлом году на уровне 1,5%, и точно не тот рост, который прогнозируется при самом хорошем раскладе показать в этому году Кабмином Украины на уровне 3%. Украина должна показывать экономический рост от 5%, в идеале это 5% плюс. И в длительной перспективе тогда можно будет разрешить те серьезные проблемы, которые у нас есть, и объем долга, который у нас резко вырос и находится на отметке фактически 92% ВВП, я имею в виду государственного внутреннего и внешнего долга. И можно будет решать вопросы, связанные с курсовой стабильностью или прогнозированностью, можно будет говорить о том, что ВВП на душу населения будет увеличиваться, в общем, разрулить ситуацию можно только при получении высокого роста. Высокий рост возможен, если улучшить качество бизнес-климата в Украине. Качество бизнес-климата в Украине можно улучшить только в том случае, если проводить структурные реформы. Нет структурных реформ — фактически нет реального, нормального экономического будущего.

Что значит "улучшить инвестиционный климат"? Что значит "провести структурные реформы экономики"?

— Я считаю, что возможен рост от 5% и выше. Основания для этого, во-первых, достаточно высокий уровень теневой экономики, тень всегда является следствием некачественности бизнес-климата. Экономика Украины не может расти на фоне или базируясь на своей старой модели роста, когда все зависело от экспорта, то есть зерно, металл и химия — это не наша козырная карта. И мы не можем ее разыгрывать, думая, что это просто вознесет нас на новые экономические орбиты. Нам надо, когда я говорю реформы — я имею в виду, прежде всего, снижение административных барьеров ведения бизнеса, приватизация как основное средство борьбы с коррупцией, не приватизация как средство — давайте получим денег в государственный бюджет, их проедим и после этого будет думать, где снова взять денег, а приватизация как средство улучшения, увеличения эффективности экономики. А также дерегуляция бизнеса, проведение реформы государственного управления, как минимум, антикоррупционный суд, к слову сказать, который прописан в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ, конкурентная политика. Это то, что надо развивать, то, без чего не будет нормально развиваться экономика. В противном случае будем иметь ситуацию, о которой рапортовали некоторые эксперты на этой неделе, когда говорили о том, что, например, на некоторые группы лекарств цена отличается в Украине в 17 раз по сравнению с ценами в Европе.

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Ранее политолог Олег Саакян в эфире ГС заявил, что МВФ — это довольно старая, одномерная структура, которая исходит из экономических показателей, игнорируя политическую специфику и региональный контекст.