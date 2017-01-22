Алло, мы ищем инвесторов! Порошенко в Давосе

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Как сообщила пресс-служба главы державы, президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречи с руководителями ряда крупных западных компаний, в том числе с председателем Совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором компании Cargill Дэвидом Макленнаном.

Дурной сигнал

Тем не менее, Порошенко призвал западные компании принять участие в приватизации в Украине. Остается только гадать, зачем владельцу крупнейшего металлургического предприятия и зерновому экспортеру принимать участие в приватизации? Уж не собирается власть ли отобрать элеваторы у "Нибулона" и "Кернела", а металлургические заводы — у Ахметова?

"Обращение идет к тем компаниям, которые и без того присутствуют в Украине. Это двоякий сигнал. С одной стороны, эти компании уже знают украинский контекст и присутствуют на этом рынке, и могут быть более заинтересованными в том, чтобы инвестировать сюда. С другой стороны, это может быть дурным сигналом, который свидетельствует о том, что у других как раз такого интереса может и не быть. Нужно обратить внимание, что та и другая компания, одни на рынке зерна, вторые на рынке металла, и они не особенно идут в другие рынки. Но кого мы зовем? Мы зовем тех, кто вкладываются в низкий уровень добавленной стоимости, и это крайне обидно", — сказал РИА Новости Украина исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Стоит напомнить, что все грандиозные планы правительства значительно пополнить государственную казну за счет приватизации терпят сокрушительное фиаско.

"Интерес к украинским активам достаточно низкий. Свидетельством тому является низкий уровень притока прямых иностранных инвестиций. На протяжении 2016 года это было около 4 млрд долларов, но львиная доля зашла в банковский сектор, и опять-таки не потому, что хотели особенно инвестировать в Украину, а нужно было спасать иностранные банки, находящиеся на украинской территории. Поэтому базовый прогноз, который я выставил на 2017 год, это 2-3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Но даже они могут показаться гигантской суммой, более того, не факт, что это деньги, которые могут зайти именно в приватизационные объекты. А приватизация является крайне серьезным вызовом для украинской власти: в прошлом году объемы инвестиционных поступлений были выполнены менее, чем на 1%. А в этом году в госбюджете 17,5 млрд гривен заложены как поступления от приватизации. Не факт, что мы получим эти деньги", — рассказал Устенко.

Планы и результаты

Необходимость проведения приватизации заложена практически всеми финансовыми институтами и иностранными партнерами Украины. Правда, они рассматривают ее не только как источник пополнения украинского бюджета, а прежде всего, как возможность борьбы с коррупцией. И тут Украина должна продемонстрировать серьезный прогресс, тем более, что, по словам Устенко, в обновленном Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом еще раз говориться о необходимости проведения достаточно быстрой приватизации.

О масштабной распродаже крупнейших украинских государственных предприятий было объявлено в середине 2015 года. За 2015-2017 гг Кабинет министров Украины запланировал продать 302 объекта государственной собственности. Таким образом правительство рассчитывало получить в бюджет 17 млрд гривен.

Продать все эти активы Фонд госимущества должен был не только дорого, но и прозрачно — чтобы международные кредиторы Украины не заподозрили государство в подыгрывании кому-то из местных игроков. В правительстве тогда рассказывали, что выставленными на продажу украинскими объектами уже интересуются в США, Франции и Германии.

Из крупных стратегических объектов первым с молотка должен был уйти Одесский припортовый завод. И государство тогда, по словам главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, усматривало огромный интерес инвесторов к ОПЗ и ожидало, что цена его будет не менее не менее 0,5 млрд долларов. Вслед за ОПЗ планировалось продать"Центрэнерго" и шесть облэнерго. Причем сделать это намеревались уже до конца 2015 году. Однако не удалось.

На 2016 год правительство расширило список объектов приватизации до 450, в частности в него включили 20 крупных и 50 средних компаний. Планировалось продать доли государства в уставном капитале Одесского припортового завода, "Сумыхимпроме", "Акционерной компании "Свема", "Центрэнерго", нескольких облэнерго, аграрных предприятиях, шахте имени Засядько, "Укрсоцбанке", Украинском банке реконструкции и развития, "Президент-отеле, "Укрнефтепродукте" и других.

С приходом в премьерское кресло Владмира Гройсмана, правительство расширило приватизационный список на 2016-2017 год. Его пополнил ряд государственных предприятий Украины из списка Топ-100 крупнейших: "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), государственная доля в ЗТМК ("Запорожский титано-магниевый комбинат").

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В начале прошлого года, строя планы, глава ФГИ говорил, что в случае успешной приватизации, Украина может выручить в бюджет до 30 млрд грн. При этом в бюджете на 2016 год был заложен показатель выручки от приватизации в 17 млрд грн. По оперативным данным Фонда, по состоянию на 31 декабря 2016 г от приватизации государственного имущества перечислено в общий фонд государственного бюджета лишь 188,9 млн грн. Ни одно из стратегических госпредприятий так и не было продано. Не нашлось ни иностранного, ни отечественного инвестора, желающего приобрести "жемчужину" приватизации — Одесский припортовый завод — даже по бросовой цене в 5,16 млрд грн (около 200 млн долларов). Вместо того чтобы быть проданным, завод просто остановился.

Одних слов мало

"Это хорошо, что президент призывает инвестировать в Украину, и такая публичная кампания всегда неплохо работает. Но такая публичная кампания с призывами инвестировать в страну должна быть подкреплена реальными действиями по улучшению качества бизнес-климата в стране. Украина, если верить Standard & Poor's и Fitch, отделена от инвестиционного уровня пятью ступенями — мы на пять ступеней ниже, чем инвестиционный уровень, который оценивается этими рейтинговыми агентствами. Для того чтобы попасть на карты инвесторов, необходимо улучшать бизнес-климат, а это значит проводить структурные реформы, бороться с коррупцией, уменьшить административные барьеры для ведения бизнеса, снизить уровень налогов и так далее", — сказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

Украинская власть очень много рассказывала о том, что все наши предприятия с руками оторвут западные инвесторы. Вероятно для того, чтобы сократить количество толпящихся у приватизационной кассы, Верховная Рада в начале прошлого года даже приняла изменения в законодательство, тем самым запретив резидентам Российской Федерации приватизировать наши предприятия. Не помогло, западные инвесторы так и не явились. Более того, и отечественных не видно. Похоже, украинские активы и даром никому не нужны.

Страница Петра Порошенко на Facebook Петр Порошенко в Давосе

"Тональность заявлений Порошенко о привлекательности украинских объектов не выдерживает никакой критики по той причине, что не может стоить имущество хоть что-нибудь, и быть интересно инвесторам в стране, где идут боевые действия, и в страну, где власть полностью игнорирует собственную Конституцию, собственное законодательство, где фактически полностью уничтожена правовая система. О каких инвестициях в Украину можно говорить: нет защиты ни судебной, ни физической — никакой для бизнеса. К тому же для бизнеса самое главное — это рынки сбыта, а Украина практически потеряла рынки сбыта СНГ и продолжает терять азиатские рынки", — сказал РИА Новости Украина экономический эксперт Всеволод Степанюк.

С горечью приходится констатировать, что Украина сейчас никому не интересна как государство, в которое можно инвестировать.