Лагард: Украина и МВФ в ближайшие дни должны уладить технические детали

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что рассчитывает на решение в ближайшие дни всех оставшихся технических вопросов для выделения фондом Киеву очередного транша макрофинансовой помощи.

Смотрите также: Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что рассчитывает на получение Киевом четвертого транша кредита от МВФ в ближайшие недели. Представитель МВФ Джерри Райс 12 января заявил, что фонд в ближайшие недели проведет заседание по предоставлению очередного транша финансовой помощи Украине.

"Имею все основания верить, что последние несколько технических вопросов, которые нужно доработать, будут успешно решены в последующие несколько дней. Надеюсь, к этому времени мы выполним все требования", — цитирует пресс-служба украинского лидера слова Лагард после встречи с Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По информации пресс-службы, Лагард назвала встречу с президентом Украины продуктивной. "Мы обсудили реформы и прогресс, который был достигнут под руководством президента Петра Порошенко и его команды", — сказала она.

В то же время Порошенко выразил удовлетворение, что Украина выполнила все требования предыдущего третьего пересмотра программы с МВФ. "Соавтором значительной части наших реформ и нашего успеха является МВФ. Горжусь, что в это сложное время экономической и финансовой стабилизации мы имеем отличное сотрудничество со всей командой МВФ и получаем многообещающие результаты", — заявил Порошенко на встрече со СМИ после переговоров с Лагард. Он добавил, что Киев и МВФ "отработали следующий этап сотрудничества".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Украина уже получила три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.