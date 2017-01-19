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    Дефицит пенсионного фонда мешает получению кредита МВФ - Рева

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (198)

    (обновлено: )16001
    На сегодняшний день наибольшей финансовой проблемой Украины является пенсионный фонд. Как отметил министр соцполитики, для получения транша Украине необходимо достичь согласия с МВФ.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Одним из самых больших препятствий для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда (МВФ) является дефицит пенсионного фонда, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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    "На самом деле, фонд (МВФ) ничего заоблачного не требует. Он же не благотворительная организация. Он занимает нам средства. Но он должен иметь гарантии, что эти деньги вернутся. А раз так, он, как кредитор, обращает наше внимание на те системные проблемные моменты, которые у нас есть. В первую очередь, речь идет о финансовых проблемах. Больше всего сегодня финансовой проблемой является дефицит пенсионного фонда", — заявил Рева в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, для получения транша Украине необходимо достичь согласия с МВФ.

    Реализация пенсионной реформы на Украине предполагает выход на бездефицитность Пенсионного фонда к 2024 году. Среди основных предлагаемых составляющих пенсионной реформы является уменьшение страхового стажа и отмена всех надбавок.

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    На данный момент в Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет. Ранее ряд СМИ, а также некоторые депутаты Верховной Рады утверждали, что МВФ ставит одним из условий выделения Киеву очередного транша финансовой помощи проведение пенсионной реформы, которая в том числе должна включать в себя повышение пенсионного возраста. В Кабмине это отрицают. 

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    В октябре прошлого  года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

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