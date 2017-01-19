Дефицит пенсионного фонда мешает получению кредита МВФ - Рева

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Одним из самых больших препятствий для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда (МВФ) является дефицит пенсионного фонда, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"На самом деле, фонд (МВФ) ничего заоблачного не требует. Он же не благотворительная организация. Он занимает нам средства. Но он должен иметь гарантии, что эти деньги вернутся. А раз так, он, как кредитор, обращает наше внимание на те системные проблемные моменты, которые у нас есть. В первую очередь, речь идет о финансовых проблемах. Больше всего сегодня финансовой проблемой является дефицит пенсионного фонда", — заявил Рева в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, для получения транша Украине необходимо достичь согласия с МВФ.

Реализация пенсионной реформы на Украине предполагает выход на бездефицитность Пенсионного фонда к 2024 году. Среди основных предлагаемых составляющих пенсионной реформы является уменьшение страхового стажа и отмена всех надбавок.

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На данный момент в Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет. Ранее ряд СМИ, а также некоторые депутаты Верховной Рады утверждали, что МВФ ставит одним из условий выделения Киеву очередного транша финансовой помощи проведение пенсионной реформы, которая в том числе должна включать в себя повышение пенсионного возраста. В Кабмине это отрицают.

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В октябре прошлого года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.