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    Порошенко ожидает получение транша МВФ "в ближайшие недели"

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    МВФ дал транш. Что отберет Украина у своих граждан? (183)

    (обновлено: )559010
    В интервью одному из влиятельных телеканалов президент заявил, что Украина выполнила до конца 2016 все обязательства, содержащиеся в меморандуме, в том числе был приватизирован "ПриватБанк".
    Интервью Петра Порошенко телеканалу Блумберг в Давосе
    twitter.com/STsegolko

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Украина надеется получить четвертый транш кредита от МВФ в ближайшие недели, заявил в интервью телеканалу Блумберг президент страны Петр Порошенко.

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    "Украина до конца 2016 года выполнила все обязательства, содержащиеся в меморандуме. Последним вопросом была стабильность банковской системы, приватизация крупнейшего банка страны – "Приватбанка", это угрожало финансовой стабильности. Мы решили этот вопрос, и я уверен, что в ближайшие несколько… скажем, недель, у нас будет заседание совета директоров (МВФ — Ред.). И вопрос не только в деньгах, и у нас будет эффективное сотрудничество с МВФ, это месседж инвесторам – пожалуйста, приезжайте в Украину", — заявил Порошенко.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Выделение третьего транша кредита долгое время откладывалось из-за политического кризиса в Украине, который мешал утверждению необходимых реформ. В итоге МВФ перевел Украине 1 миллиард долларов только 16 сентября 2016 года.

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    При этом в меморандуме фонда отмечалось, что в случае успешной реализации программы Киев мог получить в 2016 году еще 1,3 миллиарда долларов, однако этого не произошло. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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