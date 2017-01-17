Под шумок. Всплыли новые требования МВФ к Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

МВФ выдвинул Киеву семь новых требований для получение транша. Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве, который оказался в распоряжении "Экономической правды".

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Всего проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, 7 из них новые:

1. Кабмин должен до конца января 2017 принять решение о монетизации субсидий.

2. До начала июля 2017 года украинским властям необходимо создать Единый реестр получателей соцвыплат. Отмечается, что первые шаги в этом направлении делались еще во время премьерства Арсения Яценюка, однако единая база так и не была создана.

3. Пенсионной реформе продлили срок до конца марта 2017 года. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря 2016 года. Однако, так как этого не произошло, МВФ ужесточил требования. В ходе реформы предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин — на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет — в 2027 году.

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Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. На данный момент необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

4. Продлен срок и для земельной реформы до конца марта 2017 года. Напомним, подать закон о рынке земли в парламент Кабмин обязывался к концу сентября 2016 года, но так этого и не сделал.

5. До конца января 2017 года национализированному "ПриватБанку" должен быть выбран аудитор — международная компания с отличной деловой репутацией. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение шести месяцев, предшествующих национализации.

6. До июля 2017 года международный аудитор должен также оценить, насколько акционеры "ПриватБанка" выполнили условия реструктуризации.

7. До конца июня 2017 года в Украине необходимо создать законодательное поле для работы антикоррупционных судов.

Стоит отметить, что подписав меморандум МВФ, украинская сторона также возьмет на себя обязательства воздержаться от каких-либо шагов в сторону сохранения или создания налоговых льгот.

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МВФ также требует до 1 января 2018 года ликвидировать льготную ставку для упрощенной системы налогооблажения.

Никаких обязательств не брали

В то же время вице-премьер Павел Розенко заверяет, что Украина не брала на себя никаких обязательств по повышению пенсионного возраста, и этого требования нет в меморандуме с МВФ.

"У нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в меморандуме с МВФ (Международный валютный фонд — ред.), ни в наших обязательствах перед другими институтами. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", — приводит слова Розенко его пресс-служба.

По мнению Розенко, этот шаг никак не стабилизировал ситуацию в пенсионном фонде, который на сегодняшний день является дефицитным.

"Как вы видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда, он по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 миллиардов гривен, то сегодня это более 140 миллиардов гривен дотации бюджета Пенсионного фонда. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился", — отметил вице-премьер.

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Точных сроков нет

Пока МВФ так и не назвал дату заседания по Украине, хотя и отметил прогресс в выполнении программы сотрудничества.

По словам директора департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса, пересмотр программы может состоятся уже через несколько недель.

"Мы ожидаем, что заседание Совета директоров (по вопросу выделения Украине очередного транша — ред.) пройдет скоро, через несколько недель. Я вам скажу, почему. Потому что мы видим хороший прогресс в реализации мер, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF общим размером в 17,5 миллиарда долларов", — сказал он.

При этом Райс подчеркнул, что для пересмотра программы Украине еще осталось активизировать реформу энергетического рынка.

Напомним, в Кабмине ожидают, что размер четвертого транша МВФ составит один миллиард долларов. Деньги планируют направить в резервы Нацбанка.