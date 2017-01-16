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    Экономика

    Новые требования МВФ к Украине: земельная и песионная реформы

    (обновлено: )49521
    В документе отмечается, что МВФ требует утверждения пенсионной реформы с повышением пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин - на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    PAUL J. RICHARD/AFP

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. До конца января 2017 года Кабинет министров должен принять решение о монетизации субсидий, а Фонд гарантирования вкладов — заказать аудит работы "ПриватБанка" в последние полгода до национализации, отмечается в новых требованиях Международного валютного фонда, которые опубликовала  "Экономическая правда".

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    Новые требования МВФ к Украине

    "До конца марта 2017 года Верховная Рада должна утвердить пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин — на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года; в 2027 году пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин должен достигнуть 63 лет. Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Страховой стаж нужно повышать каждые на 12 месяцев каждый год и к 2036 году он должен составить 35 лет", — отмечается в требованиях.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    От транша до транша. Устенко об итогах и планах работы с МВФ

    До конца марта 2017 года Верховная Рада также должна принять законопроект о рынке сельскохозяйственной земли и отменить действующий мораторий на ее продажу, а также прописать в законодательстве создание антикоррупционных судов.

    К концу июня 2017 года в Украине должна появиться база получателей социальной помощи, также к этому сроку нужно выбрать еще одного аудитора для оценки выполнения бывшими акционерами "ПриватБанка" условий реструктуризации.

    Глава Нацбанка Валерия Гонтарева ранее заявляла, что ожидает поступления четвертого транша кредита МВФ в январе-феврале.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

    В меморандуме фонда было отмечено, что в случае успешной реализации программы Киев мог получить в 2016 году еще 1,3 миллиарда долларов, однако этого не произошло. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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    В октябре МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

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