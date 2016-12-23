Гонтарева рассчитывает на получение четвертого транша МВФ в январе

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Успешная национализация "ПриватБанка" и принятие госбюджета на 2017 год позволяют ожидать получения Украиной четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования уже в январе 2017 года, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"Мы уже готовимся (к четвертому траншу — Ред.). В январе, думаю, будем получать следующий транш", — сказала Гонтарева в четверг в эфире "Радио Вести".

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Она также отметила, что "все мировое сообщество" поздравило Нацбанк и Украину с национализацией "ПриватБанка".

По словам главы НБУ, проблема крупнейшего в стране банка была детально прописана в последнем меморандуме между Фондом и Украиной при получении третьего транша кредита EFF.

Что касается других обещаний Фонду по этому меморандуму, в частности, по земельной и пенсионной реформам, то, по мнению Гонтаревой, Украина жизненно нуждается в них, однако выполнение их можно перенести в следующий транш.

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Она напомнила, что всего на 2017 год запланировано получение четырех траншей МВФ, тогда как в 2016 году при таком же плане удалось получить только один.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что "ПриватБанка" стал жертвой произвола Национального банка.