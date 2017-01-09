От транша до транша. Устенко об итогах и планах работы с МВФ

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Киев выполнил все обязательства по продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом, заявил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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"Украина выполнила все обязательства по сотрудничеству с МВФ", — объявил Кубив на пресс-конференции в Киеве.

Миссия МВФ работала в Киеве с 3 по 17 ноября, после завершения работы МВФ призвал Украину принять согласованный с фондом бюджет на 2017 год и продолжить реализацию реформ. От результатов работы миссии, в частности, зависело получение Киевом четвертого транша финансовой помощи в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что Украина находится очень далеко от того, чтобы выполнить все обязательства перед МВФ.

"Прежде всего, я бы напомнил, что украинский вопрос можно было вынести на рассмотрение совета директоров фонда еще в 20-ых числах ноября, но его не вынесли, потому что не были готовы. Для рассмотрения украинского вопроса на заседании совета директоров нужно иметь на руках готовый, реалистичный госбюджет-2017. Он то у нас готов, но могут возникнуть вопросы по поводу его реалистичности. Первое, что может напугать МВФ — это две статьи, поиск "сокровищ" прежнего режима в 10 миллиардов гривен и ожидаемые поступления от приватизации в 17 миллиардов гривен. Скорее всего, в совете директоров зададутся вопросом, если в 2016 году план по приватизации выполнили меньше чем на 1%, возможно ли, что выполнят и получат весь объем поступлений в 17 миллиардов в следующем году?", - отметил Устенко.

"Кроме того, в свете выполнений обязательств перед МВФ нужно было подготовить введение рынка земель сельхозназначения, его у нас не ввели. Нам нужно было приватизировать ОПЗ. Мне кажется, мы этого не сделали. Нам нужно было создать антикоррупционный суд, это минимум того, что нужно было сделать. Можно смело идти на совет директоров, если все это готово", — напомнил экономист.

Эксперт также добавил, что оценка выполнения этих обязательств не зависит от украинской стороны.

"Если в фонде посчитают, что все готово, а такая вероятность очень низкая, тогда можно смело думать о получении транша. Украинская сторона говорит о 20-тых числах января. Я думаю, что они спешат все сделать до смены администрации президента США. Если и удастся протолкнуть это решение, то оно будет исключительно политическим", — подчеркнул аналитик.

По его мнению, положительное решение будет крайне удивительным. В то же время он исключил подобного варианта при наличии скрытых политических договоренностей с администрацией президента Барака Обамы.

"Они так уверенно об этом говорят, что может быть есть есть политические договоренности о которых мы не знаем", — отметил Устенко.