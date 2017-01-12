МВФ проведет заседание по финпомощи Украине в ближайшие недели

MANDEL NGAN/AFP

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели ожидает завершения третьего обзора по программе финпомощи Украине и совета директоров по нему, который обсудит этот обзор, рассказал в рамках регулярного брифинга представитель фонда Джерри Райс.

"Мы ожидаем очень скоро, в ближайшие недели", — ответил он на вопрос журналиста, как скоро совет директоров фонда обсудит вопрос выделения очередного транша Украине.

"Мы видим значительный прогресс в части (изменения экономической – ред.) политики, что необходимо для завершения обзора по договоренностям с МВФ. Адаптация бюджета (Украины к требованиям фонда – ред.) на 2017 год тоже продолжается. … Завершение обзора для заседания совета директоров состоится в ближайшие недели", — добавил он.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева ранее заявляла, что ожидает поступления четвертого транша кредита МВФ в январе-феврале.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

В меморандуме фонда было отмечено, что в случае успешной реализации программы Киев мог получить в 2016 году еще 1,3 миллиарда долларов, однако этого не произошло. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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В октябре МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.