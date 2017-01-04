В Кабмине ожидают, что сумма четвертого транша МВФ будет уменьшена

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе EFF составит 1 млрд долларов. Об этом "Украинским новостям" сообщил информированный источник в правительстве.

По данным источника, если в ноябре обсуждали возможность выделения в рамках очередного транша около 1,8 млрд долларов, то сейчас речь идет о сумме 1 млрд долларов.

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Окончательно сумма транша, получение которого ожидается в феврале, "будет зафиксирована, скорее всего, после встречи президента Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе 17-20 января". Ожидается, что средства пойдут в резервы НБУ.

В конце минувшего года глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что успешная национализация "ПриватБанка" и принятие госбюджета на 2017 год позволяют ожидать получения Украиной четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования уже в январе 2017 года.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.