Кубив: Киев выполнил все обязательства по сотрудничеству с МВФ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Киев выполнил все обязательства по продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом, заявил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Украина выполнила все обязательства по сотрудничеству с МВФ", — объявил Кубив на пресс-конференции в Киеве.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева ранее заявляла, что ожидает поступления четвертого транша кредита МВФ в январе-феврале, в этом году транш уже не поступит.

Миссия МВФ работала в Киеве с 3 по 17 ноября, после завершения работы МВФ призвал Украину принять согласованный с фондом бюджет на 2017 год и продолжить реализацию реформ. От результатов работы миссии, в частности, зависело получение Киевом четвертого транша финансовой помощи в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года.

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.