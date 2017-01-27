Благодаря адекватному бюджету Украина получит четвертый транш МВФ - Фурса

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Скоро станет известно, получит ли Украина четвертый транш от Международного валютного фонда. Собственно спикер фонда Уильям Мюррей заявил, что МВФ в ближайшие недели может предложить Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш. Его размер составляет 1 млрд долларов.

Однако Уильям Мюррей точной информации о дате заседания Совета директоров не сообщил.

Какие у Украины шансы на получение очередного транша, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Очередной транш мы получим. Это только вопрос сроков и урегулирования технических вопросов, на самом деле, это просто мы должны согласовать текст Меморандума, который будет принят на правлении. Потому что получая этот транш, мы имеем в виду и следующие транши. Мы находимся в программе, поэтому мы получаем эти деньги и подписываем обязательства сделать еще реформы для того, чтобы получить следующий транш. Для получения этого транша, на самом деле, был большой список требований от МВФ, мы помним прошлый Меморандум. Но, конечно, мы выполнили не все. Поэтому там, мы, например, мы получаем не 1,3 млрд, как рассчитывали, а 1 млрд. Основе две вещи, которые были сделаны — это национализация ПриватБанка, и это бюджет адекватен", — отметил эксперт.