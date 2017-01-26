Гонтарева рассчитывает на получение четырех траншей МВФ в 2017 году

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. На 2017 год в рамках программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда планируется выделение Украине четырех траншей, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Получение первого транша, как уточнила глава регулятора, возможно уже в начале февраля.

"Я не вижу никаких предпосылок, дополнительных условий, которые не дали бы нам возможность получить следующий транш. В Кабмине еще дорабатывают технические детали", — сказала Гонтарева.

Она отметила, что МВФ в скором времени огласит дату заседания директоров, где будет рассматриваться вопрос выделения средств.

"У меня нет сомнений, что это решение будет поддержано", — сказала глава НБУ.

Вместе с тем конкретную дату транша Гонтарева не назвала.

Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.