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    Гонтарева рассчитывает на получение четырех траншей МВФ в 2017 году

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (203)

    (обновлено: )8201
    Как уточнила глава регулятора Валерия Гонтарева, правительство на данный момент дорабатывает технические детали для принятия МВФ решения по выделению Украине очередного транша.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. На 2017 год в рамках программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда планируется выделение Украине четырех траншей, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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    Получение первого транша, как уточнила глава регулятора, возможно уже в начале февраля.

    "Я не вижу никаких предпосылок, дополнительных условий, которые не дали бы нам возможность получить следующий транш. В Кабмине еще дорабатывают технические детали", — сказала Гонтарева.

    Она отметила, что МВФ в скором времени огласит дату заседания директоров, где будет рассматриваться вопрос выделения средств.

    "У меня нет сомнений, что это решение будет поддержано", — сказала глава НБУ.

    Вместе с тем конкретную дату транша Гонтарева не назвала.

    Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

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