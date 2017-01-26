МВФ: для получения транша Украине осталось решить еще несколько проблем

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд в ближайшие недели может предложить своему Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш в размере $1 млрд, заявил спикер МВФ Уильям Мюррей.

"Предполагая, что все оставшиеся проблемы скоро будут разрешены, мы ожидаем, что предложим Совету директоров завершить третий пересмотр программы в ближайшие недели, но точной информации о заседании Совета директоров нет", — сказал Мюррей УНИАН.

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По его словам, для завершения пересмотра программы власти Украины должны решить несколько оставшихся проблем, однако не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

"Прогресс в политике, необходимой для третьего пересмотра программы расширенного финансирования, был достигнут. Мы находимся в тесном контакте с властями по поводу нескольких оставшихся проблем, которые должны быть разрешены для финализации меморандума об экономической и финансовой политике с учетом графика последующих необходимых мер. Меморандум находится в процессе финализации", — подчеркнул Мюррей.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

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В меморандуме фонда было отмечено, что в случае успешной реализации программы Киев мог получить в 2016 году еще 1,3 миллиарда долларов, однако этого не произошло. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

В октябре прошлого года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.