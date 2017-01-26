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    МВФ: для получения транша Украине осталось решить еще несколько проблем

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (204)

    (обновлено: )13810
    Спикер МВФ Уильям Мюррей отметил, что для завершения пересмотра программы власти Украины должны решить несколько оставшихся проблем. По его словам Фонд находится в тесном контакте с украинскими властями.
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд в ближайшие недели может предложить своему Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш в размере $1 млрд, заявил спикер МВФ Уильям Мюррей.

    Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине

    "Предполагая, что все оставшиеся проблемы скоро будут разрешены, мы ожидаем, что предложим Совету директоров завершить третий пересмотр программы в ближайшие недели, но точной информации о заседании Совета директоров нет", — сказал Мюррей УНИАН.

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    По его словам, для завершения пересмотра программы власти Украины должны решить несколько оставшихся проблем, однако не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

    "Прогресс в политике, необходимой для третьего пересмотра программы расширенного финансирования, был достигнут. Мы находимся в тесном контакте с властями по поводу нескольких оставшихся проблем, которые должны быть разрешены для финализации меморандума об экономической и финансовой политике с учетом графика последующих необходимых мер. Меморандум находится в процессе финализации", — подчеркнул Мюррей.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

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    В меморандуме фонда было отмечено, что в случае успешной реализации программы Киев мог получить в 2016 году еще 1,3 миллиарда долларов, однако этого не произошло. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

    В октябре прошлого года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

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