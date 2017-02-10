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    Политика

    Гройсман планирует достичь компромисса с ВР по отмене моратория на лес

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    Как отметил глава Кабинета министров, правительство будет продолжить работу с народным избранниками до тех пор, пока в вопросе отмены моратория на экспорт леса не будет достигнут компромисс.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров ведет работу с Верховной Радой по достижению компромисса в отмене моратория на экспорт необработанной древесины, принятие которого необходимо для получения Украиной помощи от ЕС, сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

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    Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что Евросоюз в ближайшие недели намерен выделить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 600 миллионов евро. По его словам, поскольку украинское правительство вносит в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса, это достаточное условие для выделения 600 миллионов.

    "На самом деле такой законопроект внесен в парламент. Мы ведем работу сегодня с фракциями и группами украинского парламента для того, чтобы достичь консолидации в принятии этого закона. И мы будем продолжать эту работу и найдем правильные решения, которые будут в интересах и Украины, и Европейского союза", — сказал Гройсман в ходе совместного брифинга с Юнкером в Брюсселе.

    Выделение Киеву следующего транша в рамках макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 миллионов евро зависит от принятия Радой единственного условия: депутатам необходимо отменить запрет на экспорт некоторых видов лесоматериалов, пиломатериалов и леса-кругляка. Ряд фракций в Верховной Раде выступают против отмены моратория. Временный запрет на вывоз за границу древесины был введен не только для предотвращения его бесконтрольного вывоза, но и для поддержки отечественной деревообрабатывающей промышленности.

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