Снова развели, как котят: тарифы повышают, деньги отбирают, люди беднеют

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Почему растут цены? Масштаб этого большого и неоднозначного вопроса в Украине можно сократить до короткого ответа: так хочет исполнительная власть, и законодатели ее в этом поддерживают. Источником современной жизни является энергия — нефть, газ, уголь, атомное ядро. И на все эти источники исполнительная власть самостоятельно устанавливает тарифы в виде оптовых и отпускных цен. Тарифы постоянно растут, потому жизнь дорожает, и власть останавливаться не собирается, констатировали эксперты на пресс-конференции на тему "Цены стремительно растут. Какие "покращення" наступят в феврале?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

Хроника повышений

Год 2017 начался с повышений: в два раза была повышена минимальная зарплата, на 20% — акциз на алкоголь, на 40% — на сигареты. Вырос и курс доллара: по итогам января средний курс иностранной валюты подорожал на гривну.

Казалось бы, повышение минимальной зарплаты не имеет никакого отношения к росту цен. Увы. Минимальная оплата труда, может, и не выросла. Зато выросли налоги для малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес тоже повысит стоимость своей продукции, для него уже выросли тарифы, и эти дополнительные расходы будут в стоимости товаров, которые оплатит конечный потребитель.

Для промышленности рост затрат будет выражаться не только в росте курса доллара, но и электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует в 2017 году существенно изменить тарифы на водоснабжение и водоотвод. Не отстает от регулятора и «Нафтогаз»: монополист поднял с февраля цены на газ для промышленных потребителей сразу на 22%, мотивируя это ростом цен на европейском направлении. А бытовым потребителя нужно готовиться к повышению стоимости коммуналки.

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На волне всеобщего подорожания стоимость услуг планируют повысить и мобильные операторы Украины — с февраля ожидается повышение абонплаты, также вырастет стоимость интернета. Также вырастет цена железнодорожных билетов: плацкартное место на поезд из Киева во Львов, Одессу, Ужгород и Харьков сейчас стоит 130 грн, а в феврале будет стоить уже 154 грн, с октября — до 175 грн.

По оценке эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, за январь потребительская корзина подорожала на 20%.

"Вследствие так называемого повышения минимальной заработной платы за январь потребительская корзина прибавит в гривневой стоимости процентов на 15-20. Причем не столько потому, что кто-то кому-то стал больше платить, а потому что, с одной стороны, в системе прибавилось ожидание денег, а с другой – отсутствие какой-либо связи с экономическим ростом… Работа магазина REUTERS Dado Ruvic Кабмин переформатировал потребкорзину. Соцсети в шоке Если больше продать невозможно, давайте повысим цены. Это мы и наблюдаем", — подчеркнул Гаврилечко.

По данным украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, с 10 по 20 января 2017 года более чем на 1% выросли цены на хлеб и говядину. Также с начала года подорожали: гречка, рис, зафиксирован рост цен на сахар и подсолнечное масло. Эксперты поясняют, что молоко и молочные продукты дорожали из-за девальвации гривны, вследствие чего подорожало дизтопливо и другие составляющие себестоимости. За месяц курс гривны просел на 4,4%, а стоимость дизтоплива выросла на 4,6%.

Конец света? Нет, это сознательная политика украинской власти.

Кому выгодно?

Стоимость газа, нефти или расщепленного ядра лежит в основе любой цены, начиная от пищи и заканчивая банковскими услугами. Чтобы произвести единицу товара нужно потратить электричество или топливо, заплатить за его доставку в магазин или за хранение на складе. Зарплата любого работника идет не только на еду, но и коммунальные услуги в виде электричества, газа, воды и обогрева. То есть в основе любой цены или любой зарплаты лежит стоимость энергоносителя.

Что делает государство? Под видом установления рыночного ценообразования устанавливаются завышенные тарифы на все энергоносители. Плати или умирай, как в прямом, так и в переносном смысле. Эти результаты очевидны, и глупо думать, что такой исход никто не ожидал в правительстве Владимира Гройсмана, принимая решение о повышении цены на газ до стоимости импортного — 6 879 гривен за тысячу кубов. Глупо думать, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг, которую возглавляет бывший менеджер корпоарции Roshen Дмитрий Вовк, не знает, что уголь, который используется на украинских теплоэлектростанциях приезжает не из Роттердама, а из-под Донецка или Луганска. Но стоимость перевозки сырья "туда и обратно" заложена в тариф на электроэнергию, которая исправно растет в цене, несмотря на то, что для ее производства не используется импорт.

По словам руководителя общественной организации "Публичный аудит" Максима Гольдарба, рост цен обусловлен задачей элиты изъять у граждан принадлежащие им сбережения.

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"На 2013 год эксперты оценивали сбережения населения в пределах 100 миллиардов долларов. Это огромная сумма. На сегодняшний день она, с учетом темпов по изъяютию сбережений людей, заданных правительствами Яценюка и Гройсмана, эта сумма, уменьшилась. Но так или иначе представляет собой довольно внушительный размер. Я думаю, речь идет о 40 миллиардах долларов, которые еще остаются у населения. Вопрос в том, чтобы не занимаясь реформами, не созидая ничего, забрать то, что уже есть", — заявил Гольдарб.

"Именно этим объясняются цены на энергоносители, именно этим объясняются цены на газ и размеры жилищно-коммунальных тарифов. Задираются без какого бы то ни было экономического обоснования базовые цены на то, что за собой повлечет дальнейший рост цен на любые потребительские продукты, работы и услуги", — добавил он.

При этом эксперт отметил, что повышение тарифов на газ для промышленности приведет к подорожанию любого товара в Украине через месяц.

"Я убежден, что основная задача президента и правительств Украины как прошлых составов, так и нынешнего — это изъятие сбережений у населения. Именно на это направлено искусственное задирание цены на все. Не нужно повышать цену на масло или на овощи. Достаточно искусственно поднять цены на энергоносители, на электроэнергию, на газ и уголь, и тут же поднимутся цены на все товары", — резюмировал Гольдарб.

Дорогая энергия

Стоимость энергоносителей для украинских потребителей содержит изрядную долю коррупционной составляющей. Население и бизнес оплачивает не только прямые расходы по доставке газа или электричества, но еще и будущую сладкую жизнь за кордоном нынешних чиновников.

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По словам экономического эксперта Всеволода Степанюка, в закупке газа в Европе присутствует схема "РосУкрЭнерго" — посреднической структуры, через которую "Газпром" продавал свой газ "Нафтогазу" до 2009 года.

"Когда "РосУкрЭнерго" была посредником по контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", то хотя бы налоги платила в Украине и газ был дешевле, хотя я абсолютно не оправдываю эту схему. Теперь эта схема вынесена за пределы Украины, чтобы замылить глаза людям. По этой схеме в Европе или в офшорах (нужно смотреть перечень фирм, которые в Украину поставляют европейский газ) прибыль намного больше, чем когда схема работала внутри страны. Именно поэтому повышаются цены на газ: Украина не имеет стабильных контрактов на покупку газа, а сама цена покупки является спекулятивной", — подчеркнул Степанюк.

Помимо этого, по оценке эксперта, в два с половиной раза завышена стоимость электроэнергии, которую производят теплоэлектростанции, работающие на угле.

"Цены на уголь… Когда говорят, что она рассчитывается по схеме Роттердам плюс, то кроме как бандитизмом это назвать нельзя. В Роттердаме формируются котировки на любые товары, но до него товар еще нужно довезти любому продавцу товара. Так как у нас уголь не выезжает со склада, должна быть схема Роттердам минус. В цене угля транспортировка иногда занимает более половины стоимости, то можете себе представить, что цена на уголь завышена более чем в два раза. Именно отсюда идут высокие цены на электричество, тепло и так далее. Кто кладет в карман эту переплату? Ответ очевиден: тот, кто контролирует теплогенерации, добычу и торговлю углем", — добавил эксперт.

По его словам, рыночная экономика устроена таким образом, что цены будут расти всегда. Но в Украине сложилась катастрофическая ситуация: цены растут при сокращении потребления и при сокращении рынка.

"Это свидетельствует о политике власти, которая стимулирует своими решениями рост цен. Причина проста — очень сильно нужны деньги. Но эти деньги идут не в экономику, а на оффшорные счета и "под матрасы" власти, судя по е-декларациям. Эти гигантские суммы просто растворяются… В нефтедобыче, распределении энергоносителей, облэнерго — все это в частных руках, и эти частники сейчас находятся при власти, устанавливая тарифы, которые максимально обеспечивают их прибыль. Им плевать на благосостояние народа, им нужна прибыль сейчас, потому что они не видят себя в этой стране, хотят как можно больше заработать и уехать. Именно этим обусловлена политика роста цен в стране", — подчеркнул Степанюк.

Население по-своему отвечает на желание власти облегчить карманы украинцев. Долг за коммунальные услуги по отоплению и горячей воде на конец декабря составил 9,4 млрд гривен, а за газ — еще 6,4 млрд гривен. Очевидно, это не предел. Судя по космическим платежкам, самые большие начисления (или — ценовой лохотрон?) еще впереди.