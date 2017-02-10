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    Экономика

    Гройсман: повышение минималки обеспечит рост экономики Украины на 0,5%

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    По словам премьера, повышение минимальной зарплаты положительно отразится на росте экономики: "Только от этого решения мы будем иметь порядка 0,5% роста ВВП".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Правительственный портал

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение минимальной заработной платы, введенное с 1 января 2017 года, станет залогом повышения средней зарплаты по стране и, таким образом, обеспечит дополнительный рост экономики Украины на 0,5% при сохраняющемся прогнозном показателе инфляции 8% плюс-минус 2%.

    Кошелек
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    Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

    "Что касается повышения минимальной зарплаты с 1 января 2017 года — оно положительно отразится на росте экономики. Мы ожидаем, что только от этого решения мы будем иметь порядка 0,5% роста ВВП. Кроме того, мне приятно отметить, что Нацбанк оставляет прогноз инфляционных процессов в размере 8% "плюс минус" 2%. То есть, корректировка показателя инфляции даже до 9% никак не отразится на развитии национальной экономики", — сказал Гройсман.

    "Это хороший прогноз, и мы будем видеть, что реальная зарплата растет, мы уменьшим дефицит Пенсионного фонда, что станет условием создания в Украине справедливой пенсионной системы", — отметил премьер.

    Ранее председатель НБУ Валерия Гонтарева заявила, что повышение минимальной заработной платы вместе с проведением структурных реформ в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на занятость населения в Украине.

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