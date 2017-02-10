Фотоитоги 10 февраля: похороны "Гиви", Порошенко в Ивано-Франковской области, открытие Berlinale

В пятницу в Донецке прошла церемония прощания с командиром батальона ополченцев "Сомали" Михаилом Толстых, который известен под позывным "Гиви" его похороны.

Как сообщалось ранее, "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете в Макеевке. Толстых был убит, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель".

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В Берлине в 67-й раз открылся Международный берлинский кинофестиваль фильмом "Джанго" режиссера Этьена Комара.

В основной конкурсной программе фестиваля 24 картины, шесть фильмов будут показаны вне конкурса, за награды будут бороться 18 фильмов. Главных наград — восемь, это основной приз фестиваля — "Золотой медведь" и семь "Серебряных медведей" в различных номинациях. Жюри возглавляет нидерландский режиссер и сценарист Пол Верховен.

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