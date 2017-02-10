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    Фотоленты

    Фотоитоги 10 февраля: похороны "Гиви", Порошенко в Ивано-Франковской области, открытие Berlinale

    (обновлено: )66
    Прощание с командиром батальона Сомали М. Толстых (Гиви) в Донецке
    Рабочая поездка президента Петра Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Снегопад в Бостоне
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко за рулем вакуумно-подметальной машины для сбора мусора
    Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии
    В Луцке загорелось авто депутата Андрея Козюра
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Авдеевке
    Прощание с командиром батальона Сомали М. Толстых (Гиви) в Донецке
    Прощание с командиром батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилом Толстых (позывной "Гиви") в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента Петра Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Рабочая поездка президента Петра Порошенко в Ивано-Франковскую область
    Сайт президента Украины
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Члены жюри на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Снегопад в Бостоне
    Снегопад в Бостоне
    REUTERS Brian Snyder
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием Укрзализныци
    Митинг профсоюза железнодорожников под зданием "Укрзализныци"
    Facebook ПАТ "Укрзализныця"
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу в Киеве
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу в Киеве
    УНИАН
    Мэр Киева Виталий Кличко за рулем вакуумно-подметальной машины для сбора мусора
    Мэр Киева Виталий Кличко за рулем вакуумно-подметальной машины для сбора мусора
    УНИАН
    Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии
    Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии
    radionz.co.nz
    В Луцке загорелось авто депутата Андрея Козюра
    В Луцке загорелось авто депутата Андрея Козюра
    volynnews.com
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Авдеевке
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Авдеевке
    facebook.com/UkraineMFA

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    Прощание с командиром батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилом Толстых (позывной "Гиви") в Донецке.

    В пятницу в Донецке прошла церемония прощания с командиром батальона ополченцев "Сомали" Михаилом Толстых, который известен под позывным "Гиви"  его похороны.

    Как сообщалось ранее, "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете в Макеевке. Толстых был убит, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель".

    Смотрите также: Донецк: церемония прощания с "Гиви"

    В Берлине в 67-й раз открылся Международный берлинский кинофестиваль фильмом "Джанго" режиссера Этьена Комара.

    В основной конкурсной программе фестиваля 24 картины, шесть фильмов будут показаны вне конкурса, за награды будут бороться 18 фильмов. Главных наград — восемь, это основной приз фестиваля — "Золотой медведь" и семь "Серебряных медведей" в различных номинациях. Жюри возглавляет нидерландский режиссер и сценарист Пол Верховен.

    Смотрите также: Церемония открытия 67-го Берлинского кинофестиваля

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