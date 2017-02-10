Власть в Украине как никогда далека от реальности. Экспертные итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Политический кризис становится хроническим, посол Германии фактически высказал позицию своей страны по "Минску-2", а Петр Порошенко начал избирательную кампанию и вступил в борьбу за звание главного "ястреба" и патриота с Юлией Тимошенко. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в РИА Новости Украина.

Эпоха "асов пиара"

Будущие исследователи нашей эпохи наверняка назовут последние 3 года "эпохой пиар асов", иронически отметил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Читайте также: Новые пленки Онищенко: что думают в соцсетях?

"Пиар асы на Банковой, на Грушевского, в зале Верховной Рады. Это та категория людей, для которых в начале было слово, всередине было слово и в конце было слово при полном отсутствии какой-то внятной целеполагающей политики. При полном отсутствии некого позитивного образа будущего", – сказал эксперт.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг Донбасса – "яркое свидетельство того, что мы не можем дать ответ, что нам делать с этим регионом: то ли заморозить ситуацию, то ли отправить его на все четыре стороны, то ли реинтегрировать".

"Когда начинается такая политическая шизофрения, наступает время скандалов, глупостей, которые мы сейчас видим", – сообщил Золотарев, добавив, что сейчас происходят по несколько скандалов в день, а политический кризис в целом никуда не ушел – он остался, а ситуация и дальше будет накаляться.

Взялись за язык

О кризисе в парламенте говорил и политолог Алексей Якубин. Он даже поставил под сомнение – а стоило ли менять премьера Яценюка на премьера Гройсмана, если ситуации это не разрешило – кризис остался как внутри ВР, так и внутри правительства.

При этом, по его словам, "еще большие кризисы несет международная повестка", а депутаты пытаются прикрыть социально-экономические проблемы обсуждием других вопросов – в частности, берутся за язык: "спикер ВР Андрей Парубий говорит о том, что депутаты не должны говорить на русском языке".

"Не урегулировали вопрос, связанный с янтарем. Вместо этого дискуссию переключили на язык, законопроект о праздниках, который инициировал институт национальной памяти. А БПП – стержневая партия коалиции – начинает делиться внутри себя, и неделя заканчивалась порванным пиджаком", – сообщил эксперт.

В целом, отметил он, политический кризис продолжается и приобретает хронические черты.

А политолог Александра Решмедилова заявила, что коалиции в ВР фактически нет – "даже примитивная арифметика показывает, что там брешь в 6-7 человек", и предположила, что, возможно, голоса депутатов будут докупать.

Слова посла равно позиция Германии

Андрей Золотарев назвал "языковую" активность "усилиями наших полезных патриотов".

"Они продолжают ударными темпами в и не без того конфликтную среду добавлять ада, огня и треша. Так и с "госязыковым" законом. И Польша: по сути, это последний адвокат Украины в украинском союзе. И господин Вятрович дал понять полякам, что дружба дружбой, а ОУН-УПА – превыше всего. Я думаю, последствия долго себя не заставят ждать", – спрогнозировал политолог.

Также он прокомментировал вспыхнувший скандал вокруг заявлений посла Германии в Украине Эрнста Райхеля.

"Элементарная вещь – посол никогда не будет заниматься политическими экспромтами. Есть директивы МИД, которым посол следует. Не мог посол импровизировать. Он мог сказать то, что у федерального ведомства на уме. Поэтому это тревожный сигнал для украинского политбомонда, поскольку спустя 6 месяцев вопрос может стать ребром – о том, что в конфликте в Донбассе виновны обе стороны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, возможно, даже в виде санкций для Киева", – сказал Золотарев.

При этом депутаты, продолжил он, испытывают "животный страх тектонических изменений, которые последуют после реализации минских соглашений – они понимают, что их смоет".

Запад поднимет вопрос "политического "Минска-2"?

Алексей Якубин сказал, что Германия – одна из последних стран в Евросоюзе, кто стабильно поддерживал Украину, но здесь начались "недружественные волны" в адрес ФРГ. Он также предположил, что действия замглавы фракции БПП Алексея Гончаренко будут иметь последствия.

Якубин напомнил, что в ближайшее время должна состояться встреча в "Нормандском формате", а относительно слов Райхеля сообщил, что эта позиция по сути – это позиция Германии: что выборы в Донбассе можно проводить, даже, если на территории находятся иностранные войска.

"Посол ничего не сказал такого, чего бы не было в минских соглашениях. Некие далекоидущие последствия будут. И Вашингтон будет ставить вопрос о политической частью "Минска-2", – дал прогноз эксперт, добавив, что это также подогревает кризис в парламенте, в коалиции.

Порошенко начал избирательную кампанию

Судя по всему, принято решение продемонстровать импотентность Верховной Рады, ее политическую неспособность, равно как и спикера Рады Парубия, который превращается в народе в комического персонажа, рассказал Золотарев.

"Судьба ВР будет решаться вне ее стен: (в частности, от того), состоится ли визит Порошенко в Вашингтон и с чем он приедет", – отметил политолог.

Также, по его мнению, в шок и трепет президентскую команду привело то, что Трамп встретился с Тимошенко первой: "даже если это было мимолетная встреча, обмен несколькими фразами, сам факт первенства Тимошенко выступил мощным раздражающим фактором".

В целом же, уверен Золотарев, фактически Порошенко начал свою избирательную кампанию – то ли к парламентским выборам, то ли уже к походу на второй срок. В качестве иллюстрации политолог привел и референдум по НАТО, и "игру с военным положением", и "госязыковой" проект.

"Ставка будет делаться на то, что он (Порошенко) – патриот №1. Естественно, все, кто не патриоты, не согласны с Петром Алексеевичем – "ватники" и агенты Путина. Соответственно, для какой-то более-менее постмайданной оппозиции в лице "Батькивщины", Саакашвили и Наливайченко не остается места. И в идеале спарринг-партнером президента станет лидер Оппозиционного блока. А иначе президент может проиграть Вакарчуку или Зеленскому", – сообщил политолог.

Отдельно он высказался по предложению о рефендуме по вступлению в НАТО, заявив, что Порошенко использует это как политтехнологию: когда референдум предлагал Симоненко – это было плохо, референдум предлагает Медведчук – плохо, "Батькивщина" – плохо, а Президент – нормально.

Борьба за звание главного "ястреба"

Резонансно на неделе прозвучали заявления вернувшейся из Вашингтона Юлии Тимошенко о необходимости досрочных выборов и введении военного положения. Эксперты назвали объединение этих двух тезисов неестественным.

"Военное положение – я бы не рекомендовал политтехнологам власти играться с этой темой. Военное положение было уместно в 2014 году во время трагических событий под Иловайском. Но Украина оказалась заложником эвфемизма АТО – война войной, а бизнес по расписанию", – заявил Золотарев.

Говоря о Тимошенко, эксперт сказал, что она хотела вернуться из Вашингтона в качестве "не меньшего ястреба, чем президент, не меньшего патриота, чем президент", поэтому и рождаются такие странные вещи.

Алексей Якубин считает, что возможным введением военного положения людей отвлекают от тарифов, коммунальных платежей.

"Но в ближайшие несколько месяцев (военного положения) не стоит ожидать. Украина будет проводить Евровидение, никакого военного положения не будет. А активизация разговоров – это страшные сказки, чтобы, с одной стороны, дисциплинировать парламент. А с другой стороны, это попытка "вбросить" в общество,переключить общество на тему войны, чтобы оно не ставило неудобных вопросов", – сказал политолог.

А Александра Решмедилова заявила, что "все, что может "схавать пипл", нужно озвучивать" – по такому принципу, видимо, действовала Тимошенко.

На пути к развязке

В целом же, сказал Золотарев, множество конфликтов на высшем уровне в стране продолжаются.

"Не исчерпан конфликт Тодуров-Супрун. Видим конфликт Омелян-Балчун. Конфликт в Минфине – между Насировым и Данилюком. Но свойство этих конфликтов – идет банальный переход на личности…. И результаты работы ГПУ – тоже не самые лучшие. Ресурс пиар-политики, превращение ГПУ в главное пиар-управление исчерпан", – сказал эксперт, добавив, что при Шокине ГПУ работала эффективнее – "просто исходя из цифр".

Страна, продолжил политолог, движется к развязке этой все нарастающей конфликтной ситуации.

"Развязка может пройти методом выпуска пара – на досрочных выборах. В противном случае – оттягивание того, что естественным образом уже накопилось, накипело, приведет к тому, что ситуация может отформатировать не только ВР, но и президента", — подытожил Золотарев.