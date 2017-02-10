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    Юнкер пошутил, что не сможет выступить с Гройсманом дуэтом на Евровидении

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (381)

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    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер шутя отметил, что не сможет выступить с украинским премьером на открытии Евровидения, так как украинский премьер совершенно не умеет петь.
    Владимир Гройсман и Жан-Клод Юнкер в Брюсселе
    Volodymyr Groysman/Facebook

    КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пошутил, что не сможет выступить дуэтом с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом на открытии музыкального конкурса Евровидение в Киеве, поскольку Гройсман не умеет петь, об этом глава ЕК заявил журналистам.

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    "Я никак не могу объявить, что в начале конкурса Евровидения мы с премьер-министром выступим украинско-люксембуржским дуэтом перед всем миром, потому что он совершенно не умеет петь", — сказал Юнкер после того, как Гройсман вручил ему символ проведения Евровидения в Украине.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве.

    Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле певицы Русланы.

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