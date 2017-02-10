Гройсман: Украина намерена договориться с МВФ о транше к концу февраля

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу февраля достичь договоренностей с Международным валютным фондом о получении очередного кредитного транша, информирует Рейтер.

"Украина рассчитывает к концу текущего месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного транша помощи, заявил Гройсман", — сообщает агентство.

Гройсман во время своего визита в Брюссель сообщил, что Киев планирует сотрудничать с организацией, но отметил, что ожидания относительно возможностей в плане проведения реформ, которое отсрочивает подписание меморандума с МВФ, должны быть "реалистичными".

В четверг представитель фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ рассчитывает урегулировать разногласия с Украиной по очередному траншу кредита в ближайшие недели. Он отметил, что осталось решить несколько вопросов, которые касаются финального меморандума по экономической и финансовой политике и ряда предстоящих мер.