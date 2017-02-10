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    Экономика

    Гройсман: Украина намерена договориться с МВФ о транше к концу февраля

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (220)

    (обновлено: )8003
    Гройсман сообщил, что Киев планирует сотрудничать с МВФ, но отметил, что ожидания относительно возможностей в плане проведения реформ, которое отсрочивает подписание меморандума с МВФ, должны быть "реалистичными".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу февраля достичь договоренностей с Международным валютным фондом о получении очередного кредитного транша, информирует Рейтер.

    Пожилая женщина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Украина рассчитывает к концу текущего месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного транша помощи, заявил Гройсман", — сообщает агентство.

    Гройсман во время своего визита в Брюссель сообщил, что Киев планирует сотрудничать с организацией, но отметил, что ожидания относительно возможностей в плане проведения реформ, которое отсрочивает подписание меморандума с МВФ, должны быть "реалистичными".

    В четверг представитель фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ рассчитывает урегулировать разногласия с Украиной по очередному траншу кредита в ближайшие недели. Он отметил, что осталось решить несколько вопросов, которые касаются финального меморандума по экономической и финансовой политике и ряда предстоящих мер.

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