Разумков: постановление об отставке Гройсмана - игра Тимошенко на публику

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Ряд депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Авторами документа являются 11 нардепов, в их числе, и лидер фракции Юлия Тимошенко, а также внефракционный парламентарий Дмитрий Добродомов. Текст проекта постановления, а также какие-либо сопроводительные документы к нему, на сайте парламента не обнародованы.

Что стоит за постановлением об отставке премьер-министра, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

"На самом деле, ситуация странная. Потому что Тимошенко, как руководитель и партии, и фракции, она прекрасно понимает все нормы и законы, и правила игры, как в Верховной Раде, так и в Кабмине. И это игра на публику, извините за сленг, это игра на электоральное повышение, но не более того. Мы понимаем, что с точки зрения законов у Гройсмана есть определенный иммунитет, это раз. Два: если бы речь шла об отставке, да, я понимаю, как это пытались бы сделать. Но как отменить то постановление, которым его назначили? С таким же успехом можно отменить то постановление, когда назначали Тимошенко премьером", — заявил Разумков.

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

Ранее лидер "Батькивщины", депутат Юлия Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.