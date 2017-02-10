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    Разумков: постановление об отставке Гройсмана - игра Тимошенко на публику

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (178)

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    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире ГС заявил, что с одинаковым успехом можно пытаться отменить постановление о назначении главой Кабмина самой Юлии Тимошенко.
    Дмитрий Разумков
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    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Ряд депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Авторами документа являются 11 нардепов, в их числе, и лидер фракции Юлия Тимошенко, а также внефракционный парламентарий Дмитрий Добродомов. Текст проекта постановления, а также какие-либо сопроводительные документы к нему, на сайте парламента не обнародованы.

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    Что стоит за постановлением об отставке премьер-министра, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

    "На самом деле, ситуация странная. Потому что Тимошенко, как руководитель и партии, и фракции, она прекрасно понимает все нормы и законы, и правила игры, как в Верховной Раде, так и в Кабмине. И это игра на публику, извините за сленг, это игра на электоральное повышение, но не более того. Мы понимаем, что с точки зрения законов у Гройсмана есть определенный иммунитет, это раз. Два: если бы речь шла об отставке, да, я понимаю, как это пытались бы сделать. Но как отменить то постановление, которым его назначили? С таким же успехом можно отменить то постановление, когда назначали Тимошенко премьером", — заявил Разумков.

    Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

    Ранее лидер "Батькивщины", депутат Юлия Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

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