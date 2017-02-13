Завод Порошенко будет ремонтировать корабли ВМС

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Киевский судостроительный завод "Ленинская кузница", владельцем которого является президент Украины Петр Порошенко, будет ремонтировать корабли Военно-морских сил.

Ремонт будет производиться не в столице, а в Черноморске.

Об этом стало известно из договора, заключенного между ПАО "Завод "Ленинская кузница" и ЧАО "ИСРЗ" (Ильичевский судоремонтный завод), предусматривающего возможность проведения ремонта кораблей и судов на территории последнего за 10% от тендерной стоимости работ. Работы будут производится персоналом "Кузницы", сообщает Думская.

Думская.net Скриншот договора, заключенного между ПАО "Завод "Ленинская кузница" и ЧАО "ИСРЗ" (Ильичевский судоремонтный завод).

Думская.net Скриншот договора, заключенного между ПАО "Завод "Ленинская кузница" и ЧАО "ИСРЗ" (Ильичевский судоремонтный завод).

"Первым ремонтировать будут флагман – фрегат "Гетьман Сагайдачный". На его ремонт запланировано потратить 91 миллион гривен. В условиях тендера отмечается, что в нем могут участвовать лишь предприятия, имеющие выход к морю. Заключив договор с Черноморском, "Ленкузница" это условие соблюла. Кроме киевского завода в конкурсе принимает участие ООО "Судостроительная судоремонтная компания "Николаевская верфь", — сообщает подробности Думская.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области прошли масштабные учения Военно-морских сил Украины. В рамках маневров отдельный батальон морской пехоты успешно провел стабилизационные действия в Болградском районе.

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