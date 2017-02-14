ЧП в энергетике, Чонгар и Тимошенко против Гройсмана. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Антикризисный энергетический штаб предлагает Кабинету министров Украины ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны. Такое решение приняли на заседании энергоштаба, где рассматривалась ситуация с блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса. И как следствие — возможность веерных отключений электроэнергии из-за снижения запасов угля на украинских ТЭЦ.

Конфликтная ситуация между украинскими военными и представителями крымскотатарской общественной организации "Аскер" произошла из-за отсутствия обмена информацией и согласования действий. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев. По его словам, на данный момент инцидент исчерпан, есть план дальнейших совместных мероприятий ВСУ и крымскотатарского батальона по защите пограничных рубежей вблизи Крыма.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что намерена обратиться в суд в виду того, что исчез проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана с сайта ВР.

"Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд", — заявила Тимошенко.

Эти и другие главные события понедельника, 13 февраля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политтехнолог Олег Постернак.

Компания "Укрэнерго" и Минтоплива и энергетики предлагают правительству ввести ЧП на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса. Насколько ситуация критична на ваш взгляд?

— Насколько мне известно, и из правительственных источников, то, в принципе, эта антрацитная тема всплыла крайне болезненно сейчас. Поскольку она явно маркирует нашу зависимость от поставок угля из территорий оккупированного Донбасса. А значит, получится в сухом остатке следующее, что из-за бандреспублик ДНР и ЛНР у нас вся энергосистема страны находится в состоянии ЧП.

И к чему это может привести? Во-первых, это может привести к большому политическому скандалу, связанному с покрывательством как легальной, так и нелегальной торговли с оккупированными территориями Донбасса. Эта проблема уже три года лежит на поверхности. Разные политики по-разному видят ее решение, но среди общественности царит мнение о том, что нужно перекрыть, блокировать.

Собственно, некоторые политические силы спекулируют на блокировке. Но тут есть очень много нюансов, связанных с деятельностью товарища Ахметова, который по последним мнениям экспертов, старается поддерживать очень тесные отношения с Банковой. И в любом случае эта блокада, блокада железнодорожных путей, она как раз бьет по поставкам этого угля.

И вопрос, собственно, к правительству. Если у нас такая была острая зависимость от донбасского угля, и в случае ЧП запаса хватит, если я не ошибаюсь, на 50 дней, почему же правительство не имело плана диверсификации? Опять в таком реактивном, резком, я бы сказал, даже немного нервном поведении правительства наблюдается оттенок непрофессионализма. И, увы, нежелания реально заниматься стратегическими вопросами энергетической безопасности нашей страны.

В экспертной среде бытует мнение, что Ахметов не последнюю роль играет сейчас в том, что мы наблюдаем. Тут речь о шантаже со стороны Ахметова антрацитовым углем? Или же о сотрудничестве Ахметова с правительством, которое участники блокады хотят прекратить?

— Речь идет о том, что основным оператором этого угля и движений с этим углем является компания Ахметова ДТЕК. Она владеет сетью теплогенерирующих компаний, которые производят тепло-электроэнергию. И во многом сам факт блокировки, он немного бьет по производственной способности всех этих его структур.

Но тут же вопрос в чем возникает. Вопрос в том, что данный момент является уже угрозой энергобезопасности, а и то и национальной безопасности нашей страны.

В Кабмине говорят, что ЧП, которое может быть введено, приведет к тому, что будут отключать свет в семи областях Украины: Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской.

— Я хочу, наверное, успокоить, потому что вряд ли Гройсман заинтересован в полном блэкауте нашей страны. Потому что это веерно уничтожит весь его тяжело собирающийся рейтинг на протяжении хотя бы последнего года. Это будет финал.

Тем более, на фоне телодвижений в парламенте, связанных с процессом его возможной отставки, это будет для него полным финалом. Поэтому он, скорее всего, будет делать все возможное, чтобы не допустить веерных отключений электроэнергии в названых вами областях. Ну, и, собственно, любых перебоев.

Во-вторых, он попытается эту ситуацию представить как очень сильный антикризисный менеджер, который вовремя может разрулить и спасти страну.

На сайте проводим голосование: зачем правительству чрезвычайное положение в энергетике. Итоги опроса: чтобы увеличить тарифы голосуют 35% слушателей, 29% за вариант "это повод силы разогнать участников блокады", 24% считают, что это заговор олигархов, 12% полагают, что это стандартная ситуация зимой. Вы за какой вариант отдали бы свой голос?

— На самом деле все варианты подходят частично, потому что правительство может использовать этот аргумент для повышения цены на коммунальные услуги, в частности, на электроэнергию, и я не удивлюсь, если весной это повышение произойдет, причем решение Нацкомиссии не будет для нас новостью.

Во-вторых, заговор ли это олигархов? К этому имеет отношение скрытый консенсус между разными политическими и олигархическими группировками. Наверняка, главным участником этого энергетического кризиса является Ахметов и его структуры, которые пострадают и страдают от этой блокады, организованной и подталкиваемый представителями других олигархических группировок, возможно.

И, конечно, это свидетельствует о том, что у нас существуют проблемы в экономике и будущая интеграция Донбасса, о которой мы говорим сейчас, по крайней мере, аккуратно, тихонечко начинаем говорить, оно нам ввязывается в некое давление, в некий шантаж и прочее.

Плюс линия соприкосновения – это бизнес, это хороший контрабандный бизнес, к которому имеют отношение пограничники, ВСУ, представители бандреспублик, сепаратисты, СБУшники и прочие. И так просто прикрыть этот бизнес будет сложно.

Вы говорили, что, возможно, будет найден компромисс с блокирующими и блокада прекратится. Что станет предметом договоренности?

— Давайте вспомним ситуацию с блокадой Крыма. Помните, у нас не так давно была торговая похожая блокада с Крымом. В принципе, эффектное начало. Там даже с вышки валили, если я не ошибаюсь и эту ситуацию аккуратненько свели на нет и замяли вследствие. Хотя там было применение, конечно же, и физического давления на протестующих и прочее.

В этом случае, поскольку внимание медиа, внимание международного сообщества может быть приковано к данному событию, будет какой-то мягкий вариант уговорить протестующих. Мотивы, по которым протестующие вышли и блокируют, они выглядят в наших глазах благородными, да, согласитесь: "Мы не можем допускать торговли с сепаратистами, которые убивают наших солдат". С другой стороны, это же внутренняя торговля Украины, по большому счету.

Были предложения, чтобы присоединились блокирующие к процессу контроля и досмотра…

— Вот в этом есть выход из ситуации. Тут помимо блокирующих есть еще одна сторона, которая допускает подобные теневые схемы. Это СБУ, это пограничники и ГФС.

Если выработать разумный алгоритм общественного контроля за передвижением, попытаться хотя бы навести порядок в серой зоне, как это возможно, конечно, в зоне контроля блокпостов и контрольно-пропускных пунктов, на железнодорожных узлах и выработать вот этот алгоритм взаимного общественного и государственного контроля, то можно попытаться уладить эту ситуацию. Но, если честно, я существую в системе реалий, пока вижу это как фантастический сценарий.

В селе Чонгар около границы с Крымом ночью возник конфликт между крымско-татарскими активистами и ВСУ. Вы разобрались в этой ситуации?

— Насколько мне известно, речь идет о неуставном поведении части военнослужащих ВСУ, которые осуществили вооруженное нападение на зону дислокации этого общественного формирования «Аскер» крымско-татарского батальона и возникла конфликтная ситуация, природа которой имеет межличностные отношения и конфликт интересов местных предпринимателей и представителей крымскотатарского батальона.

Большую роль в урегулировании этого конфликта сыграл Генштаб и Минобороны, которыми была проведена встреча между Минобороны и Рефатом Чубаровым. Речь шла о повседневной какой-то бытовой разборке.

Это не продолжение истории с добровольческими батальонами, а локальная история?

— Даже если это продолжение истории взаимных конфликтных недоразумений между добробатами и властью, вооруженными силами и разными национальными формированиями, то это вопрос, который, я думаю, в силе уладить на уровне Минобороны и Генштаба.

Гораздо страшнее, чтобы мы это не превратили в показательный пример межнационального непонимания, особенно в Херсонской области после того, как крымские татары существенно размещены на этой территории, некоторая часть выезжала из республики Крым. Вот это опасно, дабы мы не превращали эту ситуацию в потенциально этнический конфликт, как это было пару лет назад в Крыму.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что намерена обратиться в суд в виду того, что исчез проект постановления об отставке Гройсмана с сайта ВР. Чем закончится эта история?

— Это начало большой политической игры. И, кстати, в данном случае ее участниками являются не только Гройсман и Юлия Владимировна Тимошенко.

Во-первых, все мы прекрасно понимаем, что у нас есть нормы Конституции. И тут позиция Минюста и позиция аппарата парламента, в принципе, абсолютно законна и резонна. В Конституции есть нормы об ответственности всего правительства, а не только премьера.

С другой стороны, Юлия Владимировна зарегистрировала постановление очень хитрым образом. Она требует не сколько отставки премьера, она требует отмены постановления о программе правительства, тем самым выбивает из рук главный козырь у правительства, до апреля месяца нельзя поднимать вопрос об ответственности и о вотуме недоверия правительству Гройсмана.

И, с другой стороны, то есть она сугубо не регистрировала само постановление об ответственности. Она пыталась выстроить вот эту тактику, когда давайте отменим старое постановление о назначении и о формировании, и разрешение на программу правительства.

Все мы прекрасно понимаем, что за этой игрой, за кандидатурой Гройсмана, стоит игра по поводу коалиции. Даже если сейчас представить, что правительство отставлено, вопрос, который всех нас будет волновать – а что дальше? Или кто дальше? А есть ли коалиция? А сколько она составляет депутатов, штыков? А насколько выполнена программа бывшего правительства? А зачем нам что-то сейчас менять?

За последний год я ни разу не помню в медиа особо отчетов или среди правительственных чиновников даже упоминания о коалиционном соглашении. Наверное, потому, что самой коалиции как таковой де-факто не существует. Или она есть только в каких-то фантазиях спикера ВР.

Вы говорите, не только Тимошенко и Гройсман замешаны. Кто еще?

— Смотрите, не секрет, что Гройсман начал раздражать Банковую последнее время. Это связано не только с рейтингами и с закрытыми опросами, это связано также и с определенным устойчивым, небольшим, но устойчивым ростом популярности Владимира Борисовича как хозяйственника, как менеджера на фоне популистов, на фоне вечных демагогов, которые, кроме разводить разговоры о минском процессе, больше ни на что не способны.

Поэтому, скажем так, расчет на такое, возможно, это будет удобная ситуация руками оппозиционной фракции, я имею в виду фракции "Батькивщина", возможно, других фракций, скажем так, решить одну из проблем Банковой – проблему неудобного премьера.

Тесно с этим связаны и вбросы информационные последнее время и об амбициях Кубива, и о наличии противоречий между БПП и НФ, и о существенных разногласиях между ключевыми игроками и депутатами. Поэтому, наверняка, Юлия Владимировна решила немного опередить ситуацию и весь пиар-эффект атаки на правительство замкнуть на себе, как на борце с несправедливостью, в частности социальной несправедливостью.

Оппозиционный блок обратился в ГПУ с заявлением об уголовной ответственности за действия, допущенные в отношении депутатов-оппозиционеров. Как вы оцените это обращение?

— У нас все спикеры грешат конъюнктурщиной в отношении слов и т.д. Смотрите, как интересно. Тимошенко атакует Гройсмана, а фракция "Оппоблока" атакует Парубия. В глобальном тренде это тест на устойчивость правящей верхушки, способна ли она выдержать эти вызовы.

По большому счету, неважно, за что обвиняют Парубия, и так понятно, что есть атака, но важно, насколько власть может выйти устойчивой. Мы знаем, что сейчас между БПП и "Народным фронтом" есть существенные разногласия и все остальные игроки – Тимошенко, Бойко, Ляшко, "Самопомич"…

Тоже принимают это к сведению.

— Совершенно верно. И пытаются таким образом разрушить этот альянс в своих интересах. Я не исключаю, что такая система позиционирования ставится мелкими фракциями и группками для испробования на устойчивость всей горизонтальной, вертикальной всей правящей верхушки.

Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что если военное положение должно быть введено, то это следует сделать на территории всей страны. Если этот вопрос будет инициирован СНБО и президентом, спикер считает, что ВР его поддержит. У вас тоже нет сомнений?

— Это серьезное заявление. В любой другой ситуации это заявление могло вызвать фурор и немножко даже опасения за дальнейшие действия парламента и президента.

Я думаю, мы опять имеем такую хорошую вещь как работу со страхами. У нас страх военного положения пока является существенным, особенно для представителей политических партий, для активной публики, для участников возможных протестов.

Мы знаем, что готовятся новые протесты на конец февраля – на март, на апрель, и военное положение – идеальный способ избежать возможных обострений и стабильности. Другое дело, что обстоятельств, вынуждающих власть ввести военное положение, как таковых, сейчас нет, по всей стране, по крайней мере.

Военное положение на территории Донбасса – да, оно должно было быть, потому что оно бы соответствовало положению вещей, которое сейчас есть, там идет война. Если мы говорим о Киеве, Львове – люди сидят в кафешках, люди развлекаются, люди ходят на работу и войны не очень чувствуют. Эта гибридная реальность заставляет власть думать о возможной манипуляции такой темой как военное положение. Военное положение – это довольно серьезно, это ограничение прав и свобод, это ограничение права собственности и прочее.

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Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.