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    Аналитика и комментарии

    Гройсман анонсировал веерные отключения, соцсети отреагировали

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    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (282)

    (обновлено: )106882
    Блокада Донбасса стала причиной новых бед, нависших над Украиной. По словам премьера, блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, может спровоцировать проблемы с электроэнергией. Что думают по этому поводу украинцы и что пишут в соцсетях?
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине возможны веерные отключения электроэнергии из-за нехватки угля. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
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    "Блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, я думаю, если вы спросите экспертов, они скажут, это значит только одно — остановка и веерные отключения по всей территории Украины. Нужно ли доводить до этого — я считаю, что нет", – сказал Гройсман.

    Такую беспросветную для Украины возможность в понедельник, 13 февраля, рассмотрит Антикризисный энергетический штаб. Пока же предложение премьера, саму блокаду и донецкий уголь активно обсуждают  в украинском сегменте соцсетей. 

    "О блокаде. Главная ее причина — коррупция и отсутствие четкой государственной стратегии в регионе. Хозяйственные и коммерческие взаимоотношения на оккупированных территориях — рай для махинаций", — пишут в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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