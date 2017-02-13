Гройсман анонсировал веерные отключения, соцсети отреагировали

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине возможны веерные отключения электроэнергии из-за нехватки угля. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, я думаю, если вы спросите экспертов, они скажут, это значит только одно — остановка и веерные отключения по всей территории Украины. Нужно ли доводить до этого — я считаю, что нет", – сказал Гройсман.

Такую беспросветную для Украины возможность в понедельник, 13 февраля, рассмотрит Антикризисный энергетический штаб. Пока же предложение премьера, саму блокаду и донецкий уголь активно обсуждают в украинском сегменте соцсетей.

"О блокаде. Главная ее причина — коррупция и отсутствие четкой государственной стратегии в регионе. Хозяйственные и коммерческие взаимоотношения на оккупированных территориях — рай для махинаций", — пишут в сетях.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook