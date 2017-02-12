Блокирование поставок угля грозит веерными отключениями - Гройсман

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман требует от правительства решить проблему торговой блокады в Донбассе.

"Мы все должны объединиться и решить проблему. Я бы ее разделил на несколько частей. Мы знаем, что Украина потребляет 24 миллиона тонн угля в год, из них 9 миллионов тонн — это антрацит, который добывается на территории, которая остается неконтролируемой", — сказал Гройсман в воскресенье в эфире телеканала "Украина".

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По его словам, треть электроэнергии производится на ТЕС и на ТЕЦ, которые работают на угле и обеспечивают светом и теплом жилой фонд. При этом переход на газ приведет к росту цен на коммунальные услуги, которые уже сейчас весьма высокие, отметил премьер.

"То есть, блокирование поставок угля, которому альтернативы нет, означает остановку промышленности и веерные отключения по всей территории страны. Надо до этого доводить? Полагаю, нет. Но понятно, что с контрабандой надо бороться. И моя задача сделать прозрачными границы", — сказал Гройсман.

По мнению премьера Украины, с контрабандой нужно бороться, но нужно блокировать перемещение контрабандных товаров, а не тепло и металлургию.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен созвать заседание энергетического штаба для оценки ситуации в энергетике, в частности, с запасами угля.