Путь Тимошенко в президенты не оставит от Украины камня на камне

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Много лет назад пародист Александр Иванов написал эпиграмму:

Как не остановить бегущего бизона,

Так не остановить поющего Кобзона.

Пожелав здравия и дальнейших творческих успехов Иосифу Давыдовичу, пожалуй, к двустишью можно добавить третью строку: "И рвущуюся в президенты Тимошенко".

Бизнес, политика, покровители

Дочь диспетчера таксопарка Юля Григян-Телегина (фамилию матери она взяла в старших классах школы), воспитывавшаяся не столько матерью, сколько своей теткой, довольно быстро поняла всю силу нахождения во власти. Возможно, еще до замужества, а может, под влиянием своего свекра, трудившегося в свое время председателем райисполкома Днепропетровска, а потом возглавившего областное управление кинопроката. А пункт видеопроката, созданный при его содействии, молодежный центр при обкоме комсомола, где отделом агитации и пропаганды руководил будущий соратник Юлии Тимошенко Александр Турчинов, и даже корпорация "Украинский бензин", впоследствии перерегистрированная в "Единые энергосистемы Украины", которым покровительствовал второй секретарь райкома КПСС и представитель президента Украины в Днепропетровской области Павел Лазаренко, лишь подтверждали необходимость обладания и политической властью тоже.

Как утверждает сама Тимошенко, к моменту ее первого похода в политику от ЕЭСУ "оставили выжженную землю", однако именно в 1996 году, когда "газовая принцесса" получила место в парламенте, корпорация, возглавляемая ею, находилась на пике могущества. Но в поход за мандатом парламентария и депутатской неприкосновенностью Тимошенко отправилась вскоре после того, как она дважды попадала в руки правоохранителей за контрабанду. Нет, не контрабанду газа, как вы могли бы подумать, а долларов. В июле 1995, как утверждает Инна Богословская, супругов Тимошенко депортировали на Украину за незаконный ввоз в Россию 100 тысяч долларов, а мартовская попытка вывезти в Россию через Запорожье 26 тысяч долларов и 3 миллиона рублей, по словам Антонины Ульяхиной, обернулась арестом и заключением в СИЗО. Оттуда Юлию Владимировну освободили при содействии ее партнера по бизнесу Виктора Пинчука. Хотя и утверждают, что на выборы она пошла по настоянию своего покровителя Павла Лазаренко, только-только ставшего премьер-министром Украины.

Дальше – больше. Пост первого заместителя председателя премьерской партии "Громада", должность председателя парламентского комитета, а после начала преследования Лазаренко – собственная партия "Батькивщина", должность вице-премьера по ТЭК. Потом был сбой: Генпрокуратура начала расследование по делу о контрабанде газа и неуплате налогов, и Тимошенко снова отправилась в СИЗО. Это заключение ее соратники использовали для рекламы своей "лидерки".

Выйдя на свободу "леди Ю" создала партийный блок собственного имени, на очередных выборах прошедший в парламент, а в начале 2004 года даже была выдвинута кандидатом в президенты Украины. Но после вступления в коалицию с Виктором Ющенко сняла свою кандидатуру в его пользу (хотя, многие политологи считают, что имела прекрасные шансы выиграть выборы). Вместо этого ей пришлось довольствоваться восьмимесячным премьерством. Но президентские амбиции остались.

Заклятые друзья

Впервые ближайший соратник Виктора Ющенко и, каковым его многие считают, главный финансист "оранжевой революции" Петр Порошенко перешел дорогу Юлии Тимошенко в 2005 году. При формировании "оранжевой власти" он претендовал на портфель премьера, но его отдали "железной Юле", а владельцу "Пятого канала" пришлось довольствоваться постом секретаря СНБО Украины.

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Вскоре ситуация обострилась настолько, что и Тимошенко, и президентский кум после публичного скандала вместе отправились в отставку.

"Дама с косой" вернулась в премьерское кресло в 2007-м и руководила правительством до начала 2010-го, когда она проиграла президентскую гонку Виктору Януковичу. Не помогли ей ни многотысячные акции ее весьма агрессивных сторонников, ни поддержка зарубежных лидеров, ни попытки опротестовать разницу в 3% голосов избирателей в суде. Даже иностранные наблюдатели были вынуждены констатировать выигрыш Януковича.

А следом на Тимошенко посыпался град обвинений в преступлениях, совершенных как в бытность премьера, так и по, казалось бы, забытым делам ЕЭСУ. Завершилось все очередным арестом, заключением в СИЗО, судебным приговором и Качановской колонией Харькова.

Из заключения, где "находящаяся при смерти" Тимошенко содержалась в условиях, близких к комфортабельному отелю, пришлось назначить преемника по партии. Им стал Арсений Яценюк, на словах ратовавший за скорейшее освобождение Юлии Владимировны, а на деле… На деле ходила злая шутка о том, что Тимошенко следует освободить хотя бы ради того, чтобы посмотреть на выражение лица Яценюка, когда ему сообщат об этом. Яценюк жестко подмял под себя "Батькивщину", заменив на руководящих постах людей Тимошенко лично преданными ему кадрами. Что и проявилось немедленно после выхода Тимошенко на свободу.

В последние дни февраля 2014 года Юлия Тимошенко покинула стены Качановской колонии и вернулась в Киев, где ее ждала растраченная Яценюком популярность, полуразваленная партия и… предательство ее "тени" Турчинова, почувствовавшего вкус высшей государственной власти. На президентских выборах в мае 2014-го Тимошенко хотя и заняла второе место, но набрала менее 13% голосов избирателей. Яценюк возглавил правительство, а "верный" Турчинов стал секретарем СНБО. Но даже после отставки Яценюка "заклятый друг" Порошенко предпочел юного, но лично преданного ему Владимира Гройсмана той, которая считала, что наиболее достойна этого поста.

Сказал спокойно капитан: "Еще не вечер!"

Но политическое чутье Тимошенко в заключении не утратила. Вернувшись на развалины собственной политической партии, которую многие уже списали со счетов, она таки смогла провести ее в парламент. Пусть едва-едва одолев проходной барьер, но ведь сумела это сделать. И если в далеком 1996 году ей, до этого общавшейся исключительно на русском языке, пришлось ради депутатского мандата выучить украинский, то в 2014-м для того, чтобы не остаться за бортом, пришлось освоить наиболее востребованную сегодня риторику – стать оголтелой русофобкой. Слова "расстреливать этих кацапов из атомного оружия" и "не оставить на месте России даже выжженного поля" – это из ее телефонного разговора с Нестором Шуфричем.

Настоящий подъем популярности Тимошенко стал наблюдаться после того как, сохранив гипер-воинственность, она перешла к жесткой критике Порошенко, Яценюка, а потом и Гройсмана. Сегодня некоторые социологические опросы указывают на то, что она является наиболее популярным действующим политиком. Впрочем, ее окружение всегда умело добиться "правильных" результатов соцопросов.

После оглушительного провала Порошенко и его окружения с противодействием избранию Дональда Трампа, Тимошенко развила бурную деятельность. Что ж, повод для этого у нее есть: именно посольство США, по указаниям Госдепартамента, требовало от Тимошенко не мешать избранию Порошенко. А поскольку из роли жертвы политических преследований Юля не выходит уже почти двадцать лет, нет никаких сомнений в том, что она ее отыграет наилучшим образом!

Выбери меня, выбери меня!

Пока Порошенко добивается телефонных разговоров с Трампом, Тимошенко уже может похвастаться личной встречей с ним. Пусть злые языки утверждают, что она длилась всего пару минут и "леди Ю" ради нее караулила нового американского президента чуть ли не под дверями в туалет, но факт остается фактом. При этом, как утверждает экс-депутат Олег Царев, Тимошенко сейчас ведет активные переговоры с республиканцами о том, что именно она должна заменить кума Ющенко в кабинете на Банковой. Премьером якобы может стать лидер "Оппоблока" Юрий Бойко.

Подготовка к этому уже идет. На 20 февраля, уже третий год подряд (!), назначен "окончательный Майдан", призванный завершить победу Майдана 2013-14 гг. Как утверждают подавшие заявки на его проведение радикалы-националисты, они готовы перейти от "коктейлей Молотова" к "более весомым аргументам".

Напомню, что все ультраправые радикальные группировки, включая "Правый сектор", начиная со времени своего первого пришествия на должность руководителя СБУ, курировал и продолжает курировать Валентин Наливайченко, с которым в последнее время у Тимошенко сложились союзнические отношения. Помимо них в мероприятии собираются участвовать профсоюзы – еще один союзник Тимошенко. Работники "Авианта" даже пообещали, если понадобится, перекрыть проспект Победы, чтобы поддержать митингующих. К "окончательному Майдану" собираются присоединиться обманутые вкладчики, которые уже много лет симпатизируют Юле.

Разумеется, власть попытается либо сорвать, либо минимизировать протестные акции, как это делалось год назад. И Тимошенко на рожон вряд ли полезет. А вот выступить с призывом "поможем нашим кочегарам", как это делал герой старинной "оккупантской" киноленты, и возглавить акции, если они получат хоть минимальный шанс на успех, она вполне может. По крайней мере, ее лозунги о борьбе с олигархами, немедленной отставке правительства Гройсмана и досрочных президентских выборах очень созвучны требованиям всех, изъявивших желание снова "помайданить".

Тимошенко совсем не глупа, и ее попытки год и два года назад возглавить "Майдан-3.0", натолкнувшиеся на неприятие главных зарубежных спонсоров, научили ее тому, что Майдан в Украине невозможен без поддержки из Вашингтона, Брюсселя и Берлина. Поэтому она и предпринимает попытки заручиться поддержкой Запада, для которого насквозь коррумпированный режим Порошенко стал "чемоданом без ручки" – и нести неудобно, и бросить жалко. А замена все менее и менее адекватного "президента мира" "дамой с косой" позволила бы придать киевской власти более человеческое лицо, но сохранить при этом Украину в качестве антироссийского буферного государства.

Тяжелый путь в президенты?

В умении использовать все возможности и интриговать равных Юлии Владимировне нет. Только Тимошенко умеет одновременно требовать импичмента президенту, досрочных выборов, проведение которых сделает импичмент невозможным, и введения военного положения, дающего огромные полномочия главнокомандующему и приостанавливающего политическую деятельность. И никакого ущерба для логики ни она, ни ее избиратели не видят. Цель Леди Ю – укрепление собственной власти, и хоть одно из требований, ведущих ее к трону, да "выстрелит".

Как рассказывает тетя нашей героини Антонина Ульяхина, некая предсказательница еще в 1998 году напророчила Юлии Тимошенко, обратившейся к гадалке с вопросом о бизнесе: "Это не твой путь, твой путь очень тяжелый – это путь в президенты". Как будто играя с ней в поддавки, власть Порошенко, помимо испорченных отношений с США, умудрилась в последние дни еще, и устроить обструкцию послу Германии. Но…

Но понимают ли Штаты и ЕС, что им предлагают поставить на еще более радикального, чем Порошенко, политика, который требует в парламенте не мирного урегулирования в Донбассе (как того требует резолюция Совета Безопасности ООН), а ввести там военное положение и объявить России войну?

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