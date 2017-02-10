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    Политика

    Тимошенко использует встречу с Трампом для политической борьбы - Климкин

    (обновлено: )39
    Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин назвал "грустным", когда украинские политики используют важные международные встречи в сугубо внутриполитических целях.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко использует встречу с президентом США Дональдом Трампом во внутриполитических целях, вместо того, чтобы работать на Украину, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    Ранее украинское бюро BBC со ссылкой на источники среди американских советников Тимошенко сообщило, что она 2 февраля провела короткую встречу с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, в ходе которой президент США дал гарантии поддержки Украины. Сама Тимошенко позже подтвердила информацию о встрече. При этом Тимошенко утверждает, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом "услышала о желании помочь" Украине.

    "Я считаю, что очень грустно, когда наши политики – и неважно кто – используют важные международные встречи в сугубо внутриполитических целях. И я считаю как лично, так и как министр: если бы у нас все ездили, вся Верховная Рада встречалась и продвигала наши интересы, я бы за это был аж двумя руками. Но на самом деле, это, увы, не так. Давайте работать на государство, на Украину, а не на внутриполитическую борьбу", — сказал глава МИД Украины накануне поздно вечером в эфире "1+1", его слова приводит новостной сайт телеканала.

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